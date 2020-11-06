數碼港「金融科技培訓計劃」獲逾2000人登記參與　與政府研延長計劃

▲ 數碼港行政總裁任景信（右四）頒授，金融科技數碼轉型獎予星展銀行及銀聯通寶，圖右三為銀通行政總裁蔡炳中。

數碼港今年3月推出「數碼港金融從業員金融科技培訓計劃」，計劃在10月已經圓滿結束。期間一共吸引來自49間、超過2,000名金融從業員登記參與。署理財經事務及庫務局局長陳浩濂表示，正與數碼港研究延長培訓計劃的可行性，鼓勵更多金融從業員了解及擁抱金融科技。

數碼港昨日舉行畢業典禮，陳浩濂、數碼港主席林家禮、數碼港行政總裁任景信及數碼港公眾使命總監陳思源擔任主禮嘉賓。

陳浩濂在會上表示，樂見業界對計劃的反應非常熱烈，在短短2個月內，1,500個名額已悉數被銀行、證券和保險業的從業員登記。他續指，考慮到計劃的受歡迎程度，正與數碼港商討延續培訓計劃。

培訓計劃覆蓋監管科技、網絡保安、區塊鏈等範疇

數碼港於為期7個月的培訓計劃中，合共舉辦了32項培訓項目，包括12場研討會及20場工作坊，內容覆蓋監管科技、保險科技、資本市場交易、網絡保安、區塊鏈、數碼資產管理、人工智能應用、企業創投及用戶體驗等範疇，多角度及深入剖析特定的金融科技課題。

培訓計劃是「數碼港學院」首個重點項目，旨在加深金融從業員對金融科技的了解，豐富本地金融科技人才庫，並促進金融科技在傳統金融行業的應用，推動行業數碼轉型。

數碼港又特設3個奬項，以表揚積極推動數碼轉型和人才培訓的金融機構，以及在培訓計劃中表現優秀的金融科技人才，分別是金融科技數碼轉型獎、金融科技人才發展獎及金融科技人才獎。

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