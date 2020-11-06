  • 26°C
香港時間 : 20201106日 (五) 20:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

數碼港「金融科技培訓計劃」獲逾2000人登記參與　與政府研延長計劃

Hot Talk 19:56 2020/11/06

分享：

數碼港行政總裁任景信（右四）頒授，金融科技數碼轉型獎予星展銀行及銀聯通寶，圖右三為銀通行政總裁蔡炳中。

數碼港今年3月推出「數碼港金融從業員金融科技培訓計劃」，計劃在10月已經圓滿結束。期間一共吸引來自49間、超過2,000名金融從業員登記參與。署理財經事務及庫務局局長陳浩濂表示，正與數碼港研究延長培訓計劃的可行性，鼓勵更多金融從業員了解及擁抱金融科技。

數碼港昨日舉行畢業典禮，陳浩濂、數碼港主席林家禮、數碼港行政總裁任景信及數碼港公眾使命總監陳思源擔任主禮嘉賓。

陳浩濂在會上表示，樂見業界對計劃的反應非常熱烈，在短短2個月內，1,500個名額已悉數被銀行、證券和保險業的從業員登記。他續指，考慮到計劃的受歡迎程度，正與數碼港商討延續培訓計劃。

培訓計劃覆蓋監管科技、網絡保安、區塊鏈等範疇

數碼港於為期7個月的培訓計劃中，合共舉辦了32項培訓項目，包括12場研討會及20場工作坊，內容覆蓋監管科技、保險科技、資本市場交易、網絡保安、區塊鏈、數碼資產管理、人工智能應用、企業創投及用戶體驗等範疇，多角度及深入剖析特定的金融科技課題。

培訓計劃是「數碼港學院」首個重點項目，旨在加深金融從業員對金融科技的了解，豐富本地金融科技人才庫，並促進金融科技在傳統金融行業的應用，推動行業數碼轉型。

數碼港又特設3個奬項，以表揚積極推動數碼轉型和人才培訓的金融機構，以及在培訓計劃中表現優秀的金融科技人才，分別是金融科技數碼轉型獎、金融科技人才發展獎及金融科技人才獎。

相關文章：

金管局明年1月啟動「網絡防衛2.0」　港銀分階段評估、模擬網絡攻擊

金管局兩年計劃推動合規科技 涉16項建議

金發局舉辦虛擬「就業資訊日」

 

數碼轉型 金融機構 Fintech 人工智能 網絡保安 金融 財經事務及庫務局 銀行 行業 市場交易

上一篇文章

【新股IPO】榮昌生物、新東方暗盤收市勁升　榮昌生物一手約賺3700元　新東方帳面賺1700元

下一篇文章

【阿里巴巴】阿里雲增長跑贏亞馬遜、微軟　雲業務有望推動股價重上高峰？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【螞蟻上市觸礁】新華社十五字「贈」馬雲：話不可隨口、事不可隨心、人不可隨意
【螞蟻上市觸礁】新華社十五字「贈」馬雲：話不可隨口、事不可隨心、人不可隨意
【螞蟻退款】螞蟻最遲周五退款　中銀滙豐恒生齊收孖展息、一文看清銀行券商安排（不斷更新）
【螞蟻退款】螞蟻最遲周五退款　中銀滙豐恒生齊收孖展息、一文看清銀行券商安排（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴ADR低5%　小鵬汽車升3成　夜期續升73點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴ADR低5%　小鵬汽車升3成　夜期續升73點（不斷更新）
【OK便利店賣盤】OK便利店易主　香港三大便利店背後老闆是誰？
【OK便利店賣盤】OK便利店易主　香港三大便利店背後老闆是誰？
【阿里巴巴股價】阿里巴巴跌逾3%　上季經調整盈利升44%勝預期
【阿里巴巴股價】阿里巴巴跌逾3%　上季經調整盈利升44%勝預期
【颱風消息】艾莎尼今進入香港800公里、周六大致天晴　港股交易不受影響
【颱風消息】艾莎尼今進入香港800公里、周六大致天晴　港股交易不受影響