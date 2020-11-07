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【附教學】Instagram新增搞笑AR濾鏡　一鍵按下PS5即時到手

科技 10:00 2020/11/07

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近日有人在Instagram（IG）上製作一個彷真度極高的PS5濾鏡，相信可以暫時滿足一下機迷的內心吧！

PlayStation 5（PS5）將在本月19日在港開賣，早前PS5在美國市場開放預購，需求極為熾熱。在開始預購的首12小時內，其銷量已等同PS4開賣的首12周。不過，各位搶不到PS5的玩家也不用灰心，近日有人在Instagram（IG）上製作一個彷真度極高的PS5濾鏡，相信可以暫時滿足一下機迷的內心吧！

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用戶只需在Instagram下載有關PS5的AR 濾鏡，一打開就會見到一部PS5的包裝盒呈現眼前，並可以調整大小及位置。用戶不但可以把「PS5」放在任何位置，同時其像真度極高，與真實的PS5無異，所拍出的照片會讓人誤以為你擁有一部PS5。而當中最大的分別，在於盒上的把手位以及盒右下角的標籤，不仔細察看必然讓人信以為真。

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不過有用家反映，其角度調整相當困難，但用來惡搞朋友也未嘗不可！想要立即試玩PS5濾鏡，可以依照以下步驟：

1/ 首先在Instagram中打開相機。

2/ 下方有一行特效列，向左拉到最後會看到一個放大鏡。

3/ 進入特效庫後按右上角的放大鏡搜尋。

4/ 在輸入欄鍵入「ps5 」進行搜尋，就會找到有關濾鏡。

5/ 進入特效頁面後，按左下角的「馬上試用」，便會跳到相機中。

6/ 點撃一下便可將 PS5 的盒子放在指定位置，並可進行放大縮小以及左右轉動。

    點擊圖片放大
    +2

責任編輯：施雯雯

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