【MPF】強積金半自由行8周年 基金減價最多57%

▲ 強積金半自由行面世剛好8周年，累計錄得逾62萬宗轉會。

俗稱強積金（MPF）「半自由行」的僱員自選安排，本周日（11月1日）面世8周年，積金局指累計接獲約62.3萬宗成功轉移個案。上述新猷自2012年11月推出，讓打工仔每年有一次機會，有權把供款轉往心儀的受託人，惟僱主的供款卻不能任意調動。

累計逾62萬宗成功「轉會」

積金局回應本報查詢指，僱員自選安排於2012年11月實施，讓打工仔有更大的自主權可以每年一次，選擇將供款帳戶內的僱員強制性所產生累算權益，轉至自選計劃。截至今年8月底，累計共有62.3萬宗成功轉移個案。

對於市場暫只作半開放式競爭，對基金減費的影響會否有限，積金局發言人對此回應，截至今年9月底，市場上已有226隻MPF成分基金減費，最高減幅更達57.14%。

基金開支比率降幅達17%

究竟在這8年間打工仔有何着數，專家指半自由行帶來兩大得着，包括︰

（1）市場開放競爭後，供款人最關心有否掀起減價戰。如以基金開支比率（即是包括管理費等基本使費）來看，由2012年未有這新措施時平均收1.75%，至現時中位數的1.45%，創歷史新低，累計已下調0.3個百分點；以幅度計，降幅更達17%；

（2）另一好處是上班族可揀獨市供應的MPF基金，例如宏利康健護理基金或海通韓國股票等基金，以至今年表現最好的大贏家產品、即萬通計劃旗下的萬全美國股票基金等。

此外，今年邁向20年的MPF，各界進一步憧憬MPF起革命，最終令「全自由行」可實施，即上班族連僱主的供款也能一併轉移，收費才有望再大幅調低，由現水平的1.45%劈至0.95%，跟俗稱懶人基金的預設投資基金（DIS）看齊。

「全自由行」短綫未有期

不過，業界擔心全自由行暫仍出台無期，畢竟其上馬的先決條件，是遣散費或長期服務金跟MPF脱鈎；如今疫情重創本港經濟，市料上述癥結恐被迫一拖再拖。

誠然，「全自由行」及相關的脫鈎議題，早自上屆特首梁振英、前任積金局主席胡紅玉等專家，多年一直力爭，惜經年仍乏寸進。

積金局發言人補充，長遠而言，構建中的「積金易」平台，把MPF的行政程序標準化、精簡化及自動化，有助成員轉移MPF計劃及基金，為推動全自由行舖路。

積金局非執董陳鑑林早前回應查詢說，「半自由行」推出有助推動收費向下，期待「全自由行」可實施，令市場競爭加大，但要先解決取消對冲的安排。

陳鑑林又表示，MPF正值20年，總資產值早已突破1萬億元大關，相信成員更關注已滾存的累積供款，當局也致力優化投資者教育。

據駿隆強積金顧問的最新統計，截至今年9月底，強積金總額為10,220億元；再按目前平均收費為1.45%，由此推論，無論基金的投資成績賺蝕，服務提供者每年穩袋約148億元。

業界又指，勞工及福利局仍未停下怎落實取消遣散費及長服金、與僱主強制性供款對冲的籌備工作，包括相關配套措施，如僱主專項儲蓄戶口等釐定執行細節。而僱主向其專項儲蓄戶口的供款及提取存款，相信亦擬透過2022年底局部推出的「積金易」平台進行。

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源