【Good Food,Good Mood@iM網欄】上環全新法式小酒館 BOUILLON

Netflix劇集《Emily in Paris》在神劇《Sex and the City》幕後製作班底的光環下獲得追捧,評語卻好壞參半,很多人對女主角刻意的演技及「大媽」式的穿搭表示「反眼」及失望。作為SATC的忠粉,除了覺得Emily一劇的金句不夠難忘、萍水相逢的友情有點牽強,以及女主角的眼眉有點過粗之外,其實這套劇還蠻勵志的,起碼它證明了中女(當年SATC中的四位盛女全部年過三十)在氣質及魅力上完全可以完勝廿幾歲的後生女,人生歷練亦會令一個女人變得更有深度。儘管如此,作為一套打發時間的輕鬆小品,此劇是合格的,最少它能夠令人產生要重遊巴黎的想法。疫情在歐美肆虐,遠遊基本上是「搵命搏」,不值得,唯有在香港尋覓代替品。從法籍同事口中得知上環新開了一間法式小酒館,便二話不說致電訂枱,約閨蜜於週末在舌尖上漫遊花都。

BOUILLON位於上環磅巷,外表已經入型入格,甚具法國氣息。店內位置不多,是溫馨小店,主理人及廚師均來自法國,連食客也滿口法文,Bonjour聲此起彼落。

為了彌補思念巴黎之愁,前菜選的都是法國地道美食,包括「生牛肉他他」、「法式凍肉批」及「烤牛骨髓」。「生牛肉他他」用上矜貴的法國金髮阿基塔(Blonde d' Aquitaine)牛肉,肉質鮮嫩富嚼勁,酸豆(caper)令味道更加開胃,蛋黃則令肉質更加柔潤,與麵包同吃,不錯!

「法式凍肉批」pâté en croûte是法國傳統手工菜,用料豐富,包括以雷司令白酒(Riesling)醃製過的豬肉、鴨肝及煙燻鱔魚,以孜然提味,口味清新並略帶甘香,每人一片剛好。

「烤牛骨髓」令減肥人士卻步,但我實在不能抵擋其滑嫩香濃的油脂,入口即化,是必點的邪惡美食。

進入主菜,我們點了350克澳洲穀飼和牛(Stockyard Wagyu)。此牛肉肥瘦均勻,肉味濃郁,腰脊(Striploin)部位更加是嫩中帶腴,香甜多汁。這裡的牛扒比很多Steak House處理得更好,令我們喜出望外。

甜品則選了經典Rum Baba;印象中的Rum Baba用蛋糕索滿rum酒,頂部的忌廉恰當地中和了酒的苦澀,齒頰留香。這裡的Rum Baba略嫌不夠濕潤,酒味不太明顯,卻有種「家」的粗糙,為此法式小酒館增添了一份親切感。

