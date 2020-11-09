【Good Food,Good Mood@iM網欄】上環全新法式小酒館 BOUILLON

Netflix劇集《Emily in Paris》在神劇《Sex and the City》幕後製作班底的光環下獲得追捧，評語卻好壞參半，很多人對女主角刻意的演技及「大媽」式的穿搭表示「反眼」及失望。作為SATC的忠粉，除了覺得Emily一劇的金句不夠難忘、萍水相逢的友情有點牽強，以及女主角的眼眉有點過粗之外，其實這套劇還蠻勵志的，起碼它證明了中女（當年SATC中的四位盛女全部年過三十）在氣質及魅力上完全可以完勝廿幾歲的後生女，人生歷練亦會令一個女人變得更有深度。儘管如此，作為一套打發時間的輕鬆小品，此劇是合格的，最少它能夠令人產生要重遊巴黎的想法。疫情在歐美肆虐，遠遊基本上是「搵命搏」，不值得，唯有在香港尋覓代替品。從法籍同事口中得知上環新開了一間法式小酒館，便二話不說致電訂枱，約閨蜜於週末在舌尖上漫遊花都。

BOUILLON位於上環磅巷，外表已經入型入格，甚具法國氣息。店內位置不多，是溫馨小店，主理人及廚師均來自法國，連食客也滿口法文，Bonjour聲此起彼落。

為了彌補思念巴黎之愁，前菜選的都是法國地道美食，包括「生牛肉他他」、「法式凍肉批」及「烤牛骨髓」。「生牛肉他他」用上矜貴的法國金髮阿基塔（Blonde d' Aquitaine）牛肉，肉質鮮嫩富嚼勁，酸豆（caper）令味道更加開胃，蛋黃則令肉質更加柔潤，與麵包同吃，不錯！

「法式凍肉批」pâté en croûte是法國傳統手工菜，用料豐富，包括以雷司令白酒（Riesling）醃製過的豬肉、鴨肝及煙燻鱔魚，以孜然提味，口味清新並略帶甘香，每人一片剛好。

「烤牛骨髓」令減肥人士卻步，但我實在不能抵擋其滑嫩香濃的油脂，入口即化，是必點的邪惡美食。

進入主菜，我們點了350克澳洲穀飼和牛（Stockyard Wagyu）。此牛肉肥瘦均勻，肉味濃郁，腰脊（Striploin）部位更加是嫩中帶腴，香甜多汁。這裡的牛扒比很多Steak House處理得更好，令我們喜出望外。

甜品則選了經典Rum Baba；印象中的Rum Baba用蛋糕索滿rum酒，頂部的忌廉恰當地中和了酒的苦澀，齒頰留香。這裡的Rum Baba略嫌不夠濕潤，酒味不太明顯，卻有種「家」的粗糙，為此法式小酒館增添了一份親切感。

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