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【新股IPO】恒大物業擬下周闖關 集資最多30億美元

股樓投資 19:40 2020/11/06

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中國恒大（03333）分拆上市的恒大物業，據悉最快下星期就會進行上市聆訊，預期集資最少20億美元，視乎市場情況，集資規模可提升至30億美元（約234億港元），惟具體招股細節及時間表尚未落實。此前有報道指聯席保薦人為華泰、瑞銀、海通、農銀、建銀及中信證券。

螞蟻上市急暫緩 馬雲一席話貴了！，想知詳情請按：【下一頁】

是次集資所得將用於戰略收購及投資；開發增值服務；升級信息系統及設備；招聘及培養人才，以及用作營運資金。

融創服務1516下周一招股 入場費約12,778元，想知詳情請按：【下一頁】

恒大物業今年上半年公司收入錄得45.6億元（人民幣，下同），按年增31.7%；2017至2019年的收入為44億、59億及73億元。恒大物業利潤增長迅速，上半年純利增1.8倍至11.5億元，2017至2019年的利潤為1.1億、2.4億及9.3億元。

新東方教育9901下周一掛牌 一手中籤率100% 暗盤一手賺1900元，想知詳情請按：【下一頁】

公司主要三大業務分別為物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務。其中。物業管理服務收入佔比達60%，上半年收入為28.2億元，來自母公司的佔比達98%。在管面積方面，上半年錄得2.54億平方米，而2017至2019年為1.38億、1.85億及2.38億平方米。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

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