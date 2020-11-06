【新股IPO】恒大物業擬下周闖關 集資最多30億美元

中國恒大（03333）分拆上市的恒大物業，據悉最快下星期就會進行上市聆訊，預期集資最少20億美元，視乎市場情況，集資規模可提升至30億美元（約234億港元），惟具體招股細節及時間表尚未落實。此前有報道指聯席保薦人為華泰、瑞銀、海通、農銀、建銀及中信證券。

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是次集資所得將用於戰略收購及投資；開發增值服務；升級信息系統及設備；招聘及培養人才，以及用作營運資金。

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恒大物業今年上半年公司收入錄得45.6億元（人民幣，下同），按年增31.7%；2017至2019年的收入為44億、59億及73億元。恒大物業利潤增長迅速，上半年純利增1.8倍至11.5億元，2017至2019年的利潤為1.1億、2.4億及9.3億元。

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公司主要三大業務分別為物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務。其中。物業管理服務收入佔比達60%，上半年收入為28.2億元，來自母公司的佔比達98%。在管面積方面，上半年錄得2.54億平方米，而2017至2019年為1.38億、1.85億及2.38億平方米。

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記者：張以正