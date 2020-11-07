【精準扶貧】新式金融科技服務　助東南亞落後地區脫貧

▲ 山寨城市（香港）有限公司明年或會將業務拓展至東南亞，幫助越南、老撾及巴布亞新幾內亞等落後地區扶貧。（法新社圖片）

創新意念要落地，要商業化，從來都不容易。林達2014年創立的山寨城市（香港）有限公司，明年年中會嘗試將區塊鏈技術平台整個概念商業化，屆時或將到新加坡再開公司，嘗試將自家的技術與當地金融服務對接，希望能夠為東南亞國家如越南、老撾、巴布亞新幾內亞等地方提供服務。

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林達指出，公司發展方向清晰，第一階段是擁有自己獨有技術及知識產權，第二階段是讓政府及社福機構以訂閱方式使用公司服務，第三階段就是融入支付等金融服務，正式將模式商業化。

明年會嘗試與新加坡當地的資產管理公司合作，甚至做到虛擬銀行般，但就以合作社模式，幫助該區較貧困的居民融資，購買用具，希望幫助他們做到更多產出，做到扶貧效果。

林指出，未來或有3大類型產品服務出現，例如幫助貧困落後地區的農民，提供P2P借貸，讓他們有資金做生意，例如務農、畜牧等；其次，或成立合作社模式，作為集體借貸，購買機器、糧倉等資產；最後，亦可以與當地政府、慈善團體及社區合作，做社區基建，如修橋補路，完成後可以獲得政府20%的額外補助。

嶄新概念落地困難 資金認受性成關鍵

林達創立的山寨城市（香港）有限公司，目標明確，希望做到精精準扶貧，社區自救，但真正要做起來卻非常困難。例如當中的時間貨幣的兌換率以及轉換問題，而用戶應用方面，亦是一大挑戰。

▲ 林達2014年創立的山寨城市（香港）有限公司，未來或有3大類型產品服務出現，例如幫助貧困落後地區的農民，提供P2P借貸，讓他們有資金做生意，例如務農、畜牧等。（法新社圖片）

林達坦言，曾經見過某街坊婆婆特別喜愛儲義工時數，但要將義工時數融入時間貨幣等概念清晰告知，卻甚為艱難。他表示，現時義工時數積分已經搬到雲端網絡，目前正積極教育街坊使用。「用戶可以網頁版方式查看，因為用戶大多為街坊，或對科技如智能電話認識不深，操作或有困難。」他解釋，即使用Android或iOS平台，應用程式都要定期更新，但街坊用戶或未能及時更新導致未能使用，因此選用門檻較低的網頁形式。「即使網頁需要更新，亦比較簡便，而時間貨幣轉換過程中，亦有社工從旁指導及監察。」

其次，由於該計劃難以商業化，面對資金短缺及認受性方面的問題。林達表示，去年決定加入數碼港的培育計劃，獲得約50萬元啟動資金，而認受性方面亦有保證，對他們公司發展有很大幫助。

未來會著重為本地社福機構舉辦培訓講座，讓更多人了解這個計劃，了解科技社會創新，期望未來能逐步研發出一個開源數據系統。

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記者：李彥煒