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【美國大選】拜登反超特朗普 佐治亞州投票辦公室: 料將重新點票

環球政經 19:08 2020/11/06

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美國大選戰況緊湊。過去幾天佐治亞州一直由尋求連任的共和黨特朗普領先，但在最後階段被對手民主黨拜登以0.02個百分點反超。

【美國大選結果】拜登喬治亞州反超特朗普　選舉人票暫以264對214領先下一頁

佐治亞州已經完成點算99%的選票。目前拜登比特朗普所得票數多逾九百票，以0.02個百分點些微領先，估計剩餘1.6萬張選票尚未計算。佐治亞州有16張選舉人票，自1992年起，均由共和黨拿下。

【美國大選】民主黨眾議院選情不似預期 佩洛西或失議長之位下一頁

根據佐治亞州的選票機制，如候選人票數差距少於0.5個百分點，候選人可自行提出重新點票。而佐治亞州務卿辦公室投票系統經理斯特林（Gabriel Sterling）亦表示，很有可能需要重新點票。他指當局重視選舉安全，料將會進行審核證明點票工作無誤，並有信心重新點票後，將與稍後完成點票後的結果無太大落差。

霍士新聞推算，拜登已經成功拿取264張選舉人票 (當中包括由拜登領先，但尚未完成點票的搖擺州份亞利桑那州)，距離270張總統當選門檻只欠6張，只要成功拿取佐治亞州，便能在選舉中獲勝。反之，特朗普於其他搖擺州份，包括賓夕法尼亞領先優勢收窄，佐治亞州是必不可失。

 

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撰文 : 林展鋒

選舉 特朗普 拜登 佐治亞 美國 美國共和黨 美國民主黨

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