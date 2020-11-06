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【2020 稅貸戰】上商推稅貸息率劃一2.38厘　網上交稅抽免找數簽帳額

Hot Talk 19:13 2020/11/06

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港銀陸續推出稅貸計劃，上海商業銀行最新推出「快稅錢」，屬市面上少有的「清水版」稅貸計劃，12個月還款期息率劃一2.38厘，貸款上限200萬元。

上商稅貸提供的貸款上限為200萬元或月薪8倍，以較低者為準，12個月還款期，實際年利率2.38厘。推廣期由即日起至明年3月31日。

多間銀行推稅貸優惠【可按圖了解】

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相比市面上的稅貸計劃，息率定價普遍隨貸款額增加而下降，上商稅貸則不論金額劃一定價2.38厘。若以上商的稅貸貸款門檻20萬元、還款期12個月比較，滙豐年利率3.37厘、中銀香港一般客戶劃一2.2厘、而招商永隆一般客戶則為3.58厘。

虛銀眾安銀行推稅貸，息率最低1.45厘【下一頁】

同時，又推出2項信用卡網上交稅獎賞。上商客戶以個人或聯營信用卡經網銀交稅，每交1萬元即可獲1次抽獎機會，贏取最多8,888元免找數簽帳額。

若客戶以上商銀聯信用卡網上交稅，則可享0.4%現金回贈上限400元。

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【2020稅貸戰】富邦稅貸1.28厘最低息 7港銀稅貸戰各自出招

 

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欄名 : 2020 稅貸戰

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