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【SEGA街機霸主易手】SEGA出售85%街機子公司股份　美女社長接手

Hot Talk 21:26 2020/11/06

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日本大型遊戲公司SEGA （日﹕6460）宣佈，在12月30日，公司旗下子公司SEGA Sammy 將會轉讓85.1%股份給日本出租遊戲街機公司Genda。股份轉讓後，Genda將會接手原先屬於SEGA的200間遊戲機鋪，SEGA僅持有14.9%股份。

SEGA Sammy主要經營街機、娛樂中心和電子遊戲業務，現時為日本第三大娛樂場所營運商，亦曾為日本彈珠機 （Pachinko）巨頭。

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SEGA Sammy 指，受到疫情影響，公司旗下遊樂場、街機設施遊玩比率大幅下降，以致SEGA第一季收入嚴重虧損。在今年4月至6月，SEGA Sammy錄得虧損共33億日元 （約3130萬美元）。

而接手股權的Genda，於2018年5月創立，該公司目標是使世界各地人民生活更加快樂，正建立全球娛樂網絡，目前事業正在中國及美國開展。

GENDA社長申真衣

GENDA旗下公司於美國經營的遊戲機

GENDA旗下公司於美國經營的遊戲機

SEGA Sammy 同時公布截至9月的財年第二季業績，收入僅1102億日元，按年大跌33%，由盈轉虧217億日圓。

SEGA早前在今年8月30日已正式停止營業旗下東京秋葉原地標SEGA Arcade 2號店，該大樓內部有大量電玩遊戲機，為御宅族必去朝聖之地之一。當時SEGA在大樓電梯貼出公告，感謝粉絲近20年來的支持。

SEGA Sammy在2004年10月成立，據公司過往報表，在2007年，當年公司賣出超過300萬部彈珠機，惟直到2019年時，街機盛況不再，公司僅能賣出67,000部彈珠機。

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編輯﹕賴奕羚

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