【SEGA街機霸主易手】世嘉出售85%街機子公司股份　GENDA美女社長接手　曾任職投行高盛

▲ SEGA早前在今年8月30日已經正式停止營業旗下東京秋葉原地標SEGA Arcade 2號店。

日本大型遊戲公司世嘉SEGA Sammy（日﹕6460）宣布，擬將旗下遊戲機中心營運公司SEGA Entertainment的85％出售予同業ーー街機營運商GENDA，惟交易金額尚未披露。SEGA將從遊戲機中心業務撤出，旗下全日本193間遊戲機中心會由GENDA繼續營運，惟GENDA方面據報將保留SEGA的品牌。

據媒體報道，SEGA出售遊戲機中心業務的主因，是由於疫情下多家遊戲機中心需要暫時停業，引發嚴重虧蝕。SEGA Entertainment為SEGA Sammy旗下遊戲機中心營運業務公司。SEGA Sammy為日本老牌電子遊戲公司SEGA與Sammy於2004年合併後重組的企業，目前主要經營街機、娛樂中心和電子遊戲業務。

GENDA美女社長前身為「金融才女」 曾任職高盛

負責接手SEGA街機業務的GENDA，於2018年5月創立。現任社長申真衣為金融業背景出身，曾任職於投行高盛，離職時已職位為董事總經理，更是當時高盛最年輕的董事總經理。

她亦是於GENDA初創時加入的元老之一，因其出眾外貌及背景而備受關注。

▲ GENDA社長申真衣。

疫情拖累 SEGA Sammy業績見紅

SEGA Sammy此前亦公布了截至9月底止季度業績，期內收入為1102億日圓，按年大跌33%；同時，集團由盈轉虧217億日圓。

SEGA早前在今年8月30日已正式停止營業旗下東京秋葉原地標SEGA Arcade 2號店，該大樓內部有大量電玩遊戲機，為御宅族必去朝聖之地之一。當時SEGA在大樓電梯貼出公告，感謝粉絲近20年來的支持。

SEGA Sammy表示，受到疫情影響，公司旗下遊樂場、街機設施遊玩比率大幅下降。

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編輯﹕賴奕羚