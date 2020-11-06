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彭博：港移民潮令樓市放盤激增　惟樓價無大跌

股樓投資 19:23 2020/11/06

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外媒《彭博》報道指，港區國安法實施後，不少港人打算移民離港，加上疫情肆虐，終致失業率上升，驅使愈來愈多港人移民。報道引述中原地產數據指，在這股移民潮下，二手住宅放盤量按年增44%，高達2.6萬伙。利嘉閣研究部主管陳海潮解釋說，當移民到新國家，自然出售原居地的物業。

【BNO移民買樓】英國哪個城市最易上車　十大排名出爐【下一頁

此外，《彭博》訪問了英國物業代理管理公司董事，該董事說，6月至8月期間，公司的成交量按年增逾三倍，多數客戶也是出售香港物業，借此套現資金買英國樓。事實上，香港曾是英國的殖民地，加上英國早前為BNO持有人，提供入籍途徑，自然受港人歡迎。 報道又提到，雖然二手供應增加，但香港樓價變動不大，據中原地產數據，自今年年初以來，跌幅僅跌不足1%。

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撰文 : 黃卓賢

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