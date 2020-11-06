【美國大選】民主黨眾議院選情不似預期 佩洛西或失議長之位

國會連同美國總統選舉同時進行。民主黨期望能同時包攬參眾兩院控制權，但至今兩院議席還未過半數。民主黨人歸咎領導層選前對選情過分樂觀所致，又擬推舉黨團主席杰弗里斯，取代現任眾議院議長佩洛西職位。

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民主黨人當地時間周四召開選舉後首個電話會議，歷時三小時。領導國會競選委員會的布斯托斯發表講話，表示對這次選舉結果感到失望且痛心，指選舉結果跟四年前相似，承諾將會深入檢討。

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民主黨在國會選舉表現不如預期，在眾議院方面雖然能夠保住控制權，但未能進一步擴大優勢，更被共和黨成功奪走數個議席，目前最少七名包括資深的農業委員會主席彼得森(Collin Peterson) 連任失敗，另有多名民主黨新人亦告敗選。參議院選情亦未見有突破性發展，民主黨要全取兩院控制權恐怕將落空。

眾議院議長佩洛西表示民主黨確實在眾議院選舉贏了。在完成點票後，將可見到他們的表現可如何改進。她又表示不同意今次選舉削弱了民主黨的說法。

雖然佩洛西為選情欠理想辯護，但有外媒指，多名民主黨人認為，這一次政綱忽略經濟措施，面對共和黨社會主義者的標籤亦無盡力駁斥。據悉，有民主黨員認為黨團主席杰弗里斯（Hakeem Jeffries） 是唯一能夠勝任議長的人，形容他能凝聚溫和和進步派議員，並正討論提名他取代佩洛西成為新一任眾議院議長。

杰弗里斯發言人表示，為了美國人而保持眾議院中民主黨人一致是非常重要。他補充杰弗里斯將競逐連任黨團主席，但無意競逐議長一職。

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