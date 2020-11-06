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【BNO移民】移居英國搵工　哪些職業英國最短缺？

環球政經 19:53 2020/11/06

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英國早前宣布持BNO港人可於明年1月31日起，申請留英簽證（Hong Kong BN(O) Visa）。除非你已達成財務自由，否則移居英國，當然要搵工。

英國政府網站向來會公布人才短缺職業的清單（Shortage Occupation List），雖然這清單是給參加工作簽證計分制的人士參考，BNO簽證人士不用參加計分制，但這個清單仍很有參考價值，讓大家知道英國現時哪些工種最吃香。

英國醫療保健費是甚麼？ 每年要交多少？請看【下一頁】

現時英國人才短缺的職業包括：

工程：土木工程師、機械工程師、電子工程師、設計及開發工程師等

資訊科技：IT業務分析、程式及軟件開發、網頁設計及開發等

醫護：醫生、心理學家、獸醫、放射治療師、職業治療師、言語治療師、護士、護理員等

教育：中學教師（任教數學、物理、電腦及普通話）

其他：生物學及生化科學家、地質學家、文水地質學家、社會學及人文學科的專家、建築師、社工

詳盡清單可按此

榜上有名的大部分職業也是專業人才，若大家不是專業人士也不用灰心，怕移居英國找不到工作。始終成功找到一份工作，還要很多因素影響。

英國樓趁早買？ 分析指最遲11月要入市，請看【下一頁】

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移民 英國 BNO

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