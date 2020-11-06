「電梯募投比賽2020」首次移師網上舉行　美國生物科技公司摘冠

▲ 由香港科技園公司舉辦的年度國際初創盛事，第五屆「電梯募投比賽2020」(EPiC 2020) ，今年因應疫情首次改為以網上形式進行。

由香港科技園公司舉辦的年度國際初創盛事，第五屆「電梯募投比賽2020」(EPiC 2020) ，今年因應疫情首次改為以網上形式進行。是次活動正正希望打破地域界限，以新模式匯聚全球初創、投資者及企業，在當前環境下共同開創新的發展機遇。而本屆冠軍得獎者是由同時獲得科技組別大獎（智慧城市）的Mi Terro奪得。

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「電梯募投比賽」（EPiC）過往是讓世界各地的初創隊伍，模擬於通往全港最高建築物環球貿易廣場（ICC）頂層的一程電梯時間（60秒）內，向評判推介自己的創業構思，競逐比賽獎項及獲投資或商業合作的機會。而今年活動就移師至網上舉行，參賽隊伍改為錄製一分鐘短片作「Pitching」。

根據大會資料顯示，今屆比賽合共收到來自全球37個國家和城市的476間環球初創申請參賽。當中有69%晉身初賽的隊伍都是來自海外， 有17個國家和城市的企業更是首度參賽，包括阿根廷、印尼、意大利、荷蘭、挪威及俄羅斯等。

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Mi Terro是一間來自美國的生物科技公司，項目主要可應用於成衣、醫療及包裝行業，目前專注於從牛奶農場拿到廢棄的奶品類等富蛋白質的食物廚餘，經過發酵、脫脂、醇化、去蛋白等一系列步驟，提取出蛋白物質，再將其轉化為能取代塑膠或棉的纖維，希望藉此減少浪費，推動農業生產的可再生。

雖然香港初創企業未能在今次比賽中取得大獎，但香港科技園公司行政總裁黃克強表示，在4百多間環球初創公司中，有3間香港初創企業能晉身最後十強，已經是相當不錯的經驗。科技園一直致力為全球創科人才提供不同發展機會，支援他們在起步階段打穩基礎，在創科路上加速成長。為期一星期的盛事，亦彰顯了香港持續增長的創科生態圈的實力和韌性，推動初創企業在香港、亞洲以至海外地區蓬勃發展。

科技園投資總監黃賢敏補充指，今年活動亦包括為期一星期的交流及研討活動。11月9至12日，商業及投資配對活動「Global Matching Day」將提供機會予初創隊伍與投資者及企業領袖單獨交流，尋求更多商業合作機遇。而下周五（13日）將壓軸舉行「投資 x 企業創新論壇」，探討亞洲區內的初創投資趨勢、推動企業創新的模式及前景。

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責任編輯：施雯雯