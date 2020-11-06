  • 26°C
香港時間 : 20201106日 (五) 20:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「電梯募投比賽2020」首次移師網上舉行　美國生物科技公司摘冠

科技 19:51 2020/11/06

分享：

由香港科技園公司舉辦的年度國際初創盛事，第五屆「電梯募投比賽2020」(EPiC 2020) ，今年因應疫情首次改為以網上形式進行。

由香港科技園公司舉辦的年度國際初創盛事，第五屆「電梯募投比賽2020」(EPiC 2020) ，今年因應疫情首次改為以網上形式進行。是次活動正正希望打破地域界限，以新模式匯聚全球初創、投資者及企業，在當前環境下共同開創新的發展機遇。而本屆冠軍得獎者是由同時獲得科技組別大獎（智慧城市）的Mi Terro奪得。

為畢業生提供職業培訓　科技園推「明日創科領袖培訓計劃」

「電梯募投比賽」（EPiC）過往是讓世界各地的初創隊伍，模擬於通往全港最高建築物環球貿易廣場（ICC）頂層的一程電梯時間（60秒）內，向評判推介自己的創業構思，競逐比賽獎項及獲投資或商業合作的機會。而今年活動就移師至網上舉行，參賽隊伍改為錄製一分鐘短片作「Pitching」。

根據大會資料顯示，今屆比賽合共收到來自全球37個國家和城市的476間環球初創申請參賽。當中有69%晉身初賽的隊伍都是來自海外， 有17個國家和城市的企業更是首度參賽，包括阿根廷、印尼、意大利、荷蘭、挪威及俄羅斯等。

科學園第二階段擴建計劃　擬明年下旬動工

Mi Terro是一間來自美國的生物科技公司，項目主要可應用於成衣、醫療及包裝行業，目前專注於從牛奶農場拿到廢棄的奶品類等富蛋白質的食物廚餘，經過發酵、脫脂、醇化、去蛋白等一系列步驟，提取出蛋白物質，再將其轉化為能取代塑膠或棉的纖維，希望藉此減少浪費，推動農業生產的可再生。

雖然香港初創企業未能在今次比賽中取得大獎，但香港科技園公司行政總裁黃克強表示，在4百多間環球初創公司中，有3間香港初創企業能晉身最後十強，已經是相當不錯的經驗。科技園一直致力為全球創科人才提供不同發展機會，支援他們在起步階段打穩基礎，在創科路上加速成長。為期一星期的盛事，亦彰顯了香港持續增長的創科生態圈的實力和韌性，推動初創企業在香港、亞洲以至海外地區蓬勃發展。

科技園投資總監黃賢敏補充指，今年活動亦包括為期一星期的交流及研討活動。11月9至12日，商業及投資配對活動「Global Matching Day」將提供機會予初創隊伍與投資者及企業領袖單獨交流，尋求更多商業合作機遇。而下周五（13日）將壓軸舉行「投資 x 企業創新論壇」，探討亞洲區內的初創投資趨勢、推動企業創新的模式及前景。

科技園抗疫應對措施　強化初創生態圈

責任編輯：施雯雯

相關文章

為畢業生提供職業培訓　科技園推「明日創科領袖培訓計劃」
2020/07/15
為畢業生提供職業培訓　科技園推「明日創科領袖培訓計劃」
【創科發展】疫情促生物醫藥發展　科技園推更多培育計劃
2020/05/28
【創科發展】疫情促生物醫藥發展　科技園推更多培育計劃
科學園第二階段擴建計劃　擬明年下旬動工
2020/04/08
科學園第二階段擴建計劃　擬明年下旬動工
科技園抗疫應對措施　強化初創生態圈
2020/04/08
科技園抗疫應對措施　強化初創生態圈
高威電信夥思科　為科學園建造Wi-Fi 6網絡
2020/04/06
高威電信夥思科　為科學園建造Wi-Fi 6網絡
創業 疫情 生物科技 香港科技園公司 香港 美國 智慧城市 環球貿易廣場

上一篇文章

【每日焦點】Sony PS5發售日僅開放網上銷售　蘋果要求程式添加數據收集說明　

下一篇文章

【電子支付】WhatsApp宣布於印度推出支付服務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【每日焦點】天貓離奇下架iPhone 12及12 Pro　三星巴西官網意外洩露新機資訊
【每日焦點】天貓離奇下架iPhone 12及12 Pro　三星巴西官網意外洩露新機資訊
【PS5】Sony確認PS5發售日僅開放網上銷售　保障客戶與員工安全
【PS5】Sony確認PS5發售日僅開放網上銷售　保障客戶與員工安全
Samsung推出新一代「無風」全系列冷氣機
Samsung推出新一代「無風」全系列冷氣機
瑞典禁用華為5G設備 中方反制裁Ericsson報復
瑞典禁用華為5G設備 中方反制裁Ericsson報復
【電子支付】華為測試手機八達通付款服務　支援多款新機型號
【電子支付】華為測試手機八達通付款服務　支援多款新機型號
【iPhone 12】用户投訴iPhone 12螢幕發黃　停用原彩、夜覽功能問題仍持續
【iPhone 12】用户投訴iPhone 12螢幕發黃　停用原彩、夜覽功能問題仍持續