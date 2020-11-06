【疫市營商】御藥堂前主席陳恩德再打人生「加時賽」 疫市下力拓寵物食品市場 (有片睇)

仍志集團創辦人、御藥堂前主席陳恩德，靠蟲草起家，多年來被市場冠以「蟲草大王」之稱號。人到中年，反而更活躍起來，過去數年搞作多多，包括於2018年底創立共用工作間品牌御一空間R One Space。但開業不久即遇上香港百年一遇的社會事件，及今年初爆發的新冠肺炎，生意大受大擊，每月燒錢達7位數字，他也坦言自己「入錯行」。他再於今年3月寬別經營了近20年的御藥堂，全力開拓人生中第三個新業務：寵物食品及用品業務，揚言要打好這場人生「加時賽」。

陳恩德於2002年起創立其事業王國仍志集團，開展他的創業之路，先創立御藥堂品牌，在過去近20年來，帶領品牌在短短十數年間，成為無人不曉的知名品牌。眼見共享工作空間如雨後春筍般出現，陳恩德決定於2018年底進駐這市場，一口氣在銅鑼灣信和廣場及觀塘亞太中心開設名為「御一空間R One Space」的共享工作空間。投資這門生意後，最令他意想不到的，是行業競爭愈來愈激烈，此時中美貿易戰下，香港經濟更現放緩迹象，本港共享工作空間漸響起警號，自2019年初開始，行業更出現劈租潮。及至去年中，本港更爆發社會運動，生意直插手，御一空間惟有以劈租救亡。生意稍為回穩，再遇上百年一遇、打擊全球的新冠肺炎。

陳恩德坦言：「當時（創辦共享工作間業務御一空間）做錯了，違背了自己，其實我是個創作人來的，走去改人地的歌詞，抄歌，所以就懲罰了我，但今次我諗我唔係抄歌，我係真係帶頭做一個新的行業出來。」陳恩德所說的新行業，就是寵物保健食品及用品業務。「近這10年，香港的改變很大，你可以看到的是，我們這一代『老人家』的家庭，大多生很多孩子，如生6個、甚至8個細路，早10至20年開始，每個家庭的小孩數目可能減至只有2個。及至現在，沒有小朋友的家庭其實為數不少，其實很多家庭投奔去養寵物，香港近幾年的貓、狗數字暴升得很誇張。」

他指出，目前香港有約24萬餘個家庭或住戶有飼養寵物，而他們的平均收入逾3萬餘元。香港寵物相關市場，每年的生意增長額更達30%至50%。上述數字對陳恩德來說，是個極大的商機，「就是一班中產階級的人，他們寧願養寵物，都唔生小朋友。其實現在的世代，很多事情都改變了，如社會上的大氣候，他們連生不生小朋友根本都決定不了，有些人直頭肯定地不會生小朋友，將全副精神投放在『細路仔』（寵物）上。」

打拼「心血結晶」御藥堂多年，陳恩德將他多年來在保健產品市場的一技之長轉移到寵物食品及用品市場，引進及研發優質寵物食品及用品，先力拓寵物保健品市場，以他最熟行的蟲草產品打頭陣，推出名為「寵營樂凍齡尊寵系列」的寵物食用的拌食營養粉如「蟲草菌絲體 Cs-4 拌食粉」、「食營養粉 - 舒痛強關節配方」，以及貓隻及狗隻專用的複方滴雞精；同時也推出無添加寵物保健零食，天然野生袋鼠肉乾 、澳洲100%天然豬腳仔等。

同時，公司更夥拍本港最大型零售商屈臣氏，於本港逾130間屈臣氏分店開設名為寵物藥妝的專櫃，同時於其網上商店銷售公司旗下產品，之後更打算擴展至屈臣氏全線分店。現時更於兩間屈臣氏開設寵物藥妝「店中店」，明年希望可以開至20間。陳恩德說，屈臣氏始終是全世界最大的零售商，在她的庇蔭下，我希望公司可以更加快地打出外國，這就是他發展的整個大方向 。

當然，陳恩德的著眼點不限於香港，大灣區市場才是他這盤生意的「主菜」，「大灣區的寵物銷量是香港的數以百倍，根本更可怕，我們在廣告方面會下功夫，盡量希望在大灣區睇到。當然會有人問我，現在大灣區有很多電視台，人們是否一定可以留意到我們的節目呢﹖我覺得這不緊要的，我希望透過日積月累，慢慢讓大灣區的人可以睇到。同時，我相信有愈來愈多的香港人走到大灣區居住及工作。我們不貪心的，希望可以盡快做到大灣區，其實大灣區已是一個很大的市場，規模已經是十多個香港的市場。」

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記者：陳詠妍