  • 26°C
香港時間 : 20201106日 (五) 19:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【太古旗下】香港飛機工程員工明年擬減工時、減薪15%

股市 18:47 2020/11/06

分享：

香港飛機工程要求全體員工由明年上半年，減少工作時數及減薪約15%。

繼國泰航空 （00293） 重組全球裁減8500職位後，同屬太古系、負責飛機維修工作的香港飛機工程（HAECO）向全體員工推出自願減工時計劃。本地媒體報道，香港飛機工程要求全體員工由明年上半年，減少工作時數，並減薪約15%，經理級以上員工同樣會減薪15%，但工作如常。

國泰多數機師、空中服務員接受減薪方案，詳情看【下一頁】

港機現時聘用約6,000名員工，據指，受影響員工需於本月底前簽署同意書，雖然港機管理層承諾不會裁員，但明年全年將會凍薪，花紅安排則需等到明年3月再作討論。

怡中航空服務擬重組，詳情看【下一頁】

報道引述管理層指，自疫情爆發以來，持續面對人手過剩，情況可能持續至明年，甚至更久。由於現時面對非常艱難的經營環境，在別無選擇的情況下，會於明年上半年推出自願減少工作計劃，以減低明年出現巨大財政赤字的風險和避免大規模裁員。

更多航空相關文章

相關文章：

【國泰裁員】陳智思：國泰裁員唯一出路　看淡疫苗發展與國泰管理層唱反調

【航空告急】波音再削7000職位、明年底前累減2.6萬人　股價重挫半成（第三版）

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

編輯：袁諾曦

香港股票 太古股份公司 A（00019）

上一篇文章

恒指升17點 比亞迪突破200關後倒跌

下一篇文章

【ET講股通】梁耀康︰內需股繼續買　同場加映答股環節（立即觀看）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iBond 2020】iBond保證息率2厘、每人料可獲3至4手　銀行券商iBond認購優惠一覽（不斷更新）
【iBond 2020】iBond保證息率2厘、每人料可獲3至4手　銀行券商iBond認購優惠一覽（不斷更新）
【OK便利店賣盤】OK便利店易主　香港三大便利店背後老闆是誰？
【OK便利店賣盤】OK便利店易主　香港三大便利店背後老闆是誰？
【螞蟻上市觸礁】新華社十五字「贈」馬雲：話不可隨口、事不可隨心、人不可隨意
【螞蟻上市觸礁】新華社十五字「贈」馬雲：話不可隨口、事不可隨心、人不可隨意
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴ADR低5%　小鵬汽車升3成　夜期續升73點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴ADR低5%　小鵬汽車升3成　夜期續升73點（不斷更新）
【颱風消息】艾莎尼今進入香港800公里、周六大致天晴　港股交易不受影響
【颱風消息】艾莎尼今進入香港800公里、周六大致天晴　港股交易不受影響
【阿里巴巴股價】阿里巴巴跌逾3%　上季經調整盈利升44%勝預期
【阿里巴巴股價】阿里巴巴跌逾3%　上季經調整盈利升44%勝預期