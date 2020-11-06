【太古旗下】香港飛機工程員工明年擬減工時、減薪15%

▲ 香港飛機工程要求全體員工由明年上半年，減少工作時數及減薪約15%。

繼國泰航空 （00293） 重組全球裁減8500職位後，同屬太古系、負責飛機維修工作的香港飛機工程（HAECO）向全體員工推出自願減工時計劃。本地媒體報道，香港飛機工程要求全體員工由明年上半年，減少工作時數，並減薪約15%，經理級以上員工同樣會減薪15%，但工作如常。

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港機現時聘用約6,000名員工，據指，受影響員工需於本月底前簽署同意書，雖然港機管理層承諾不會裁員，但明年全年將會凍薪，花紅安排則需等到明年3月再作討論。

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報道引述管理層指，自疫情爆發以來，持續面對人手過剩，情況可能持續至明年，甚至更久。由於現時面對非常艱難的經營環境，在別無選擇的情況下，會於明年上半年推出自願減少工作計劃，以減低明年出現巨大財政赤字的風險和避免大規模裁員。

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編輯：袁諾曦