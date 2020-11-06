【創業兵團】博士男創業冀「精準扶貧」　疫情下可助社區自救

▲ 山寨城市（香港）有限公司創辦人及行政總裁林達表示，現時義工時數紀錄方式仍然停留在實體帳簿階段，去年就協助4個非牟利機構，以區塊鏈技術，將紀錄方式搬上網絡。（李彥煒攝）

今年環球經濟受新冠肺炎疫情影響，民生、社區嚴重受創，來自香港的林達擁有英國倫敦大學博士名銜，早年毅然創業，希望以科技方法，讓大眾在社區中逆境自救，預計明年逐步將概念帶到新加坡等東南亞地區，帶動社區經濟，做到「精準扶貧」作用。

林達先後於香港中文大學以及美國哥倫比亞大學攻讀建築，2012年更獲得英國倫敦大學博士學位，專門研究城市學、歷史學及社會人類學等領域，並於2014年成立山寨城市（香港）有限公司，原本希望協助中國內地貧困鄉村扶貧，及後發現，如何將扶貧經費更有效運用才是關鍵所在。

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引入科技 巴西助難民扶貧

林達憶述，2017年尾到巴西，協助當地解決難民的教育、醫療、福利等問題。他表示，世界銀行（World Bank）每年都會投放資源數十億美元扶貧，但派錢如何達最大效益，是核心所在。「當時就想到用數據採集方式，並配合區塊鏈技術，取得及確認難民資料，及後在當地設立代幣（token）項目，希望達到精準扶貧。」林補充，本來計劃會在巴西持續執行，但因為疫情暫時停止。

▲ 灣仔、天水圍、深水埗等社區，目前已有社福機構開辦「時間銀行」，讓社區人士可以累積義工時數及積分，未來積分或能轉換以及兌換成不同日用品，幫助社區人士自給自足。（資料圖片）

林達熟悉政府政策，深知當中困難及限制。「政府推出各種社會福利政策大多需要時間研究，但疫情下，根本沒有足夠時間，因此社區自救是比較可行的方案。」他指出，早在多年前，香港本地已有社福機構開辦「時間銀行」計劃，目前亦在持續運行。

按資料顯示，「時間銀行」概念由學者Edgar Cahn於1980年設計。「時間貨幣」（time dollars）其實是服務積分（service credits），可凝聚社區力量，鼓勵各界人士參與社區工作，長遠帶來經濟和社會效益。及後該概念獲得美國政府和慈善機構資助，應用在社區衞生、教育、公共房屋、社區建設等範疇。

科技方式解決3大問題

林達坦言，「時間貨幣」即是義工服務時數，如果可以用義工時數換取生活必需品，將能解決疫情下的社區經濟困境。林達舉例，疫情下商戶、店鋪關門，不少人士失業，人們可加入成為義工，賺到的時數，可換成罐頭等日用品，解決生存問題。「目前20個地區，包括灣仔、上水、天水圍、深水埗等都有設立具體計畫。」

但林達發現，現時義工時數紀錄方式仍然停留在實體帳簿階段，因此去年林達就協助4個非牟利機構，以區塊鏈技術，將紀錄方式搬上網絡。「疫情下街坊可自製口罩，賺取時數並換取其他物資，產出的口罩亦可分派到社區，真正達到社區自救。」他補充，目前正研究將不同區域的時間銀行計劃連接，例如將灣仔及上水區域的時間金錢互通，設立匯率及兌換規定。

▲ 山寨城市（香港）有限公司創辦人及行政總裁林達表示，疫情下商戶、店鋪關門，不少人士失業，人們可加入成為義工，賺到的時數，可換成罐頭等日用品，解決生存問題。（李彥煒攝）

林達表示，由於用區塊鏈技術，新的時間銀行計劃可以解決3大問題：

數據真確以及完整性問題；

可確保政府撥款及慈善團體款項真正落地，實實在在下放到社區；

用戶間可自由轉換時間貨幣，真正做到社區自救。

林達表示，每年政府撥款，再加上慈善團體的捐款款項眾多，當中資源或有不少用在行政工作。「款項或只有7成能真正落地，若使用科技方法，能提高整體效率，希望未來能接洽更多社福機構，將科技融入非牟利機構營運當中。」

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記者：李彥煒