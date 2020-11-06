【職場孖媽@iM網欄】Daddy Shark? Daddy sucks!

話說有一天，大孖見到孖B爸，一開口便說了句「Daddy sucks!」。我聽了之後，不禁問大孖「BB 你在說甚麼呢?」他笑笑口，再重複一次「Daddy sucks!」我當下目定口呆，若果我無聽錯，daddy sucks 直譯是「爸爸水皮」或口語化的「老豆好渣」! 孖B爸聽後當然不悅，追問我是否外傭姐姐教他講。老實說，兩歲小朋友，哪有可能知道「爸爸水皮」是甚麼意思? 不過，大孖看見我們緊張的神情後，反而越講越大聲、越講越起勁，不斷重複。最後，連細孖也加入戰團，還手舞足道，把雙手開合扮鯊魚張開口。

謎底隨即解開。大孖所說的應該是「Daddy Shark」，那是一首近期深受小朋友歡迎的兒歌，講述鯊魚家庭內有爸媽、祖父母和兄弟姊妹。我們聽清楚之後，都捧腹大笑。

從小開始，我們都會在家不斷播放英文兒歌給他們聽，希望能潛移默化，讓他們熟悉英文的語境。我在家的時候，也會盡量用英文跟他們說話和講故事，而家中其他長輩，則主要用廣東話與他們交流。孖B學英文明顯是快的，用英文數數目字也難不到他們，不過，若有些對答轉用廣東話問，有時候他們的反應會有點迷茫，甚至不懂回應。例如，我媽先入為主教他們讀自己名字，所以，當用中文問「你叫甚麼名字?」或「他是誰?」時，他們便懂得回答，但用英文問「What’s your name?」或「Who is he/she?」他們呆了很久也答不出，就算之後反複地問和教他們答，就是答不出來。

不過，有一次，當我駕車帶他們出外遊玩時，當車停在紅綠燈前，細孖又會自言自語說道「Mommy has the car stopped!」所以，問題似乎在於某特定情況慣用某語境對話，即是習慣成自然。

我問過一些朋友，她們說，幼兒雖然能同時消化兩種語言，但也會經歷一段迷茫期，這個時期通常令家長覺得小朋友中英文也說得不好，大概因為孩子的英文詞彙量不夠多，難以說出完整句字，話說話時會有點遲滯，也令小朋友在面試時未能好好發揮。所以，近年有些家長只會用廣東話先教孩子說話，讓他們學好用母語對答，然後交由學校主力教授英語。朋友說，孩子通常能分得清在學校用英文、在家則用廣東話對答。

老實說，既然一開始主要教他們用英語，我只能見步行步。話說，家中牆上貼著一個福字，我教他們讀「福」，怎料他們自己加「k」作尾音，讀出來十分似叉的英文字「Fork」，但更像英文粗口單字。過多三個月就是農曆新年，我還是先教他們見到「福」字讀「fortune」算吧，之後才一步一步糾正。

作者＿林玉兒 作者簡介：從事文字苦力十多年，由記者到企業公關，職場上的轉變，不及家庭中新增兩要員來得震撼，新一場博弈由此起。

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