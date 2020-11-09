▲ 【雙11】內地政府提倡理性消費 阿里巴巴雙11盛世難重現？

螞蟻集團暫緩上市，阿里巴巴 （09988） 股價轉弱，即使上季業績勝預期，周五港股股價照跌逾4%。網購旺雙11將至，然而內地政府提倡理性消費下，今年雙11盛世或難重現。

政府提示理性消費

今年是阿里巴巴2009 年以來，第12次舉辦雙11購物節。過年11年，雙11聲勢一年比一年浩好，全平台成交總額（GMV）每年創新高，去年GMV高達2684億元（人民幣‧下同），按年25%。今年因疫情關係，內地民眾不能外遊，消費意慾特別旺盛，在十一黃金周期間，各地均出現報復式消費。今年「雙11」聲勢亦特別浩大，電商大搞「百億補貼」搶客，連房地產發展商也趁機促銷散貨，如天貓稱1個單位最多能省100萬元。

不過，內地政府在雙11前夕提倡理性消費，可能為今年購物節增添變數。廣東省政府於3日發布「雙11」消費提示，呼籲「理性消費勿衝動 拒絶套路不囤積」。奉政府籲下，已有企業響應。網易 （09999） 旗下的網易嚴選宣布退出「雙11」大戰。

▼ 點擊圖片放大

擬加強監管直播營銷活動

除了政府「溫馨提示」外，內地市場監管總局此前發布諮詢文件，建議加強網絡直播營銷活動監管，要求商品經營者通過網絡直播銷售商品或提供服務，應遵守相關法律法規，建立並執行商品進貨檢查驗收制度。 新規雖然12月1日才正式生效， 但當局在雙11前夕釋放加強市場監管的訊號，或對商家產生心理影響。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

阿里巴巴「淘寶直播」面臨新規管【下一 頁】

阿里巴巴於今年「雙11」網購活動於10月預售，當時阿里巴巴指，預售開啟10分鐘後，淘寶直播引導的成交超過去年全天，增長達4倍，尤其在美妝領域，12個單品在淘寶直播1小時成交過億。新規會否對直播營銷造成實際影響仍尚待觀察。

相關文章：

【螞蟻上市觸礁】阿里巴巴主席張勇：作為螞蟻主要股東 正評估監管變化對業務影響

【雙11】阿里巴巴天貓iPhone12/ 12Pro午後重新上架 天貓：雙11有驚喜（第二版）

編輯：吳敏芳