【阿里巴巴】阿里雲增長跑贏亞馬遜、微軟　雲業務有望推動股價重上高峰？

▲ 阿里雲業務增長強勁，有望成為股價引擎。

阿里巴巴 （09988） 業績受股價收壓，雖然其上季度績好過市場分析員平均預期，但似乎未能滿足多數投資者的期望。與此同時，今年的「雙11」網購節聲勢似乎不及去年；加上螞蟻上市觸礁、淘寶直播面臨監管壓力等，似乎令香港投資者短期內對阿里巴巴的看法轉為負面。然而，相比起網購，外國財經媒體似乎更關注阿里最新業績中的雲業務表現。

截至9月底止3個月，阿里巴巴的雲計算收入按年增長達60%，達148.9億元人民幣，增速超逾了當前在美國雲服務市的龍頭亞馬遜（美︰AMZN）和微軟（美︰MSFT），前者及後者上季雲業務收入分別增長29%及48%。阿里巴巴亦重申了致力於在明年3月實現雲業務盈利的承諾。

阿里巴巴首席財務官武衛重申，雲計算EBITA將於截至明年3月底止的半年內轉正，長遠而言利潤率沒有理由會達不到國際雲計算同業的水平，現階段重點工作是繼續擴大市場領先優勢。

值得注意的是，阿里巴巴的雲計算業務規模仍遠小於亞馬遜及微軟。亞馬遜旗下Amazon Web Services（AWS）上季收入達116億美元，折合逾900億港元。

換言之，當前阿里巴巴的雲業務有着巨大的增長潛力，有望成為除了電商業務外的增長引擎，除着互聯網持續發展，未來中國雲服務需強只會增加。對比起美國同業的市場規模，阿里巴巴雲業務仍然處於起步階段，有望迎來爆發性增長，並帶動股價上揚。

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編輯︰侯景成