【Kawaii生活百貨@iM網欄】 有討論即是受關注 亞洲小姐港區決賽「以聲奪人」

完成了「2020亞洲小姐競選香港區決賽」的宣傳工作及司儀部分，今年新聞特別多，連平日沒有注意娛樂新聞的朋友，也在問怎樣才能回看決賽當晚的過程？他們都是留意到網上新聞還有討論區，很多不同的留言評論等，想看看是否真的留言般「鬧爆」、「混亂」、「亞姐冠軍好可愛」、「泳衣走陰」和「才藝表演超騎呢」。說真的，我十分開心有這些討論，因為有關注才會被討論，被討論就有更多人關注。

相關文章：【Kawaii生活百貨@iM網欄】挑戰自我 策劃亞洲小姐宣傳活動！

今年遇上疫情，令到全球經濟不景氣，這個時候還舉辦選美活動，主辦單位真的要大膽心細。TVB有余詠珊團隊大膽去做港姐，由網上面試到選出謝嘉怡、陳楨怡、郭柏妍，也是近年來收視率最好的一次。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

亞洲電視OTT平台也不想因疫情而停辦這個經典名牌「亞洲小姐」，還決定繼續有香港賽區及加上其他賽區佳麗的總決賽，他們的非執董鄧俊杰和執董陳偉傑同樣大膽。

相關文章：【Kawaii生活百貨@iM網欄】車仔麵的味道 關鍵除了湯底還有辣汁

網民熱烈討論的是製作方面的事情，例如才藝表演的衣服「九唔搭八」、「似睡衣」，其實各花入各眼，設計師的設計「我真係識條鐵咩」，不過如果你單看服裝其實是有style的，只是配上某些表演有差別，例如亞軍何雙妍表演肚皮舞，可以穿回肚皮舞衣更適合。至於才藝表演中張凱琳又彈琴又清唱，再配上一字馬表演而勇奪「才華飛越大獎」，我反覺得她爭取表現大膽，反正現在的亞洲電視就不是一個傳統的媒體，有甚麼不能在台上發生，當然如果這項表演在TVB已經一早被cut掉。

相關文章：【Kawaii生活百貨@iM網欄】吃大閘蟹的季節又來了

最令我興奮的是選出來的各得獎佳麗真的做到炫出自我，例如「網絡人氣大獎」的林寶玉，她的腹肌受到網民和評審熱烈討論。最上鏡小姐及季軍高文君也是連登女神，冠軍蔡小蝶更有些報導盛讚她勝過某些港姐。我還是那一句「有是非好過冇人識」，今屆亞洲小姐算是一個好開始，希望接着下來的總決賽，香港佳麗能爭取好成績，贏取冠軍獎金一百萬。

作者_Kawaii簡介： 節目主持人、經理人，喜愛到處吃、到處買，到處享受、分享生活所有；有平有貴，有著數、有質素。

更多Kawaii生活百貨@Kawaii的文章請按此

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機