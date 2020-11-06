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【Bitcoin】比特幣突破15000美元創近3年來新高　挖礦機嘉楠耘智周四升一成

Hot Talk 19:00 2020/11/06

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據Coindesk報價，比特幣現報15,566美元 ，升7.5%，創下自2018年1月來新高。

美國大選點票結果有望快將公布，惟後續訴訟風險未明，市場投資者仍趨向避險，而且聯儲局最新在首次聯邦公開市場委員會（FOMC）會議後，表明維持寬鬆貨幣政策，美匯指數自今周起持續受壓，金價和比特幣價格大升，截至周五（6日）下午6時，據Coindesk報價，比特幣現報15,566美元 ，升7.5%，創下自2018年1月來新高。

比特幣價格今年7月底重新升逾10,000美元關口，現時價格已維持在10,000美元以上超過100天。

港府就虛擬資產交易展諮詢 交易所須領牌 、專業投資者方可買賣，詳情可見【下一頁】

受惠於比特幣價格飆升，比特幣挖礦機製造商嘉楠耘智 （美﹕CAN） 股票昨天收市報2.38美元，升11.74%，現時盤前跌0.84%，報2.36美元。嘉楠耘智早前曾考慮在港上市，惟未能通過上市聆訊，繼而到美國納斯達克上市。

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編輯﹕賴奕羚

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