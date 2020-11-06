【美國大選結果】拜登喬治亞州反超特朗普　選舉人票暫以264對214領先

美國大選點票接近尾聲，本港時間周五（6日）18時傳來消息，在關鍵搖擺州之一的喬治亞州，拜登（Joe Biden）反超現任總統特朗普（Donald Trump）917票。目前拜登擁有264張選舉人票，領先特朗普的214張，距離270票入主白宮的門檻僅差6票 。

拜登本周四接連贏下威斯康星州與密歇根州，現時尚未決出勝負的搖擺州分為內華達州（6票）、北卡（15票）、賓州（20票）以及喬治亞州（16票），拜登在內華達州保持優勢，又在喬治亞州逆超特朗普，而特朗普在賓州領先優勢亦不斷收窄。

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特朗普周四（5日）在白宮發表講話指，如果點算合法選票，他會「輕鬆獲勝」，又指控選舉存在欺詐行為。據外媒報道，特朗普競選團隊已經在賓夕法尼亞州、佐治亞州及密歇根州提出訴訟，要求立刻終止清點選票，並要求威斯康辛州重新點票。不過，喬治亞州及密歇根州法官已經駁回其訴訟。

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編輯：李勝男