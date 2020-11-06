英國第二大超市Sainsbury宣布　將關閉逾400間商店　裁3500職位

英國第二大連鎖超市公司Sainsbury將關閉420間自助購物商店Argos及超市內的肉類、魚類和熟食櫃檯，並裁員3500人。

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據《BBC》報道，雖然Sainsbury曾表示將於旗下超市新增150間Argos，但也有420間Argos獨立店將於2024年3月關閉。公司新任行政總裁Simon Roberts指，是次舉動是因應消費者行為，以及網上購物需求堵加的趨勢，而作出調節。他續指，超市內的肉類、魚類和熟食櫃檯，也可以減少造成食物浪費。Argos為英國一間大型零售商，主要售賣家具、服裝、家電及體育用品等等。

Sainsbury報告顯示，受封城及市場變化影響，其半年錄1.37億英鎊虧損。Sainsbury於2016年收購Argos，是次的新措施或意味，自今年3月起關閉的120間Argos獨立店，將永遠不會重開。此外，由於超市內的肉類、魚類和熟食櫃檯將會關閉，有人擔心日後相關產品物價會有所上升。

英國新冠肺炎確診案累計破百萬，當局宣布，英格蘭地區由由11月5日起封城（Lockdown），並持續4周，直至於12月2日。屆時，當地所有酒吧、餐廳、健身室及非必需用品商店將會關閉，今次是英格蘭地區第二次全面封閉。

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