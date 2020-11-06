【新冠肺炎】丹麥自6月起　至少216宗感染個案與水貂有關

新冠肺炎在蔓延至全球，丹麥當局發現，至少有214人感染與水貂相關的新冠肺炎病毒。

【新冠肺炎】丹麥現變種病毒由水貂傳人 全面撲殺1,700萬隻水貂：【下一頁】

《路透社》報道，丹麥國家血清研究所於11月5日在官網更新一份報告顯示，自6月起，已有214人感染新冠肺炎病毒是與水貂有關。迄今為止，變種病毒已感染5隻水貂及12宗人體感染個案。

丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）周三（4日）表示，當地衛生局發現變種新冠肺炎病毒，更由水貂傳人，將全面撲殺當地1,700萬隻水貂。荷蘭及西班牙早前亦發現水貂感染新冠病毒的個案，兩國已撲殺了國內的水貂。

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