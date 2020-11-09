【輪•流轉@iM網欄】融創正股無停牌  點解窩輪牛熊證暫停買賣？

近日有不少投資者查詢，：「融創中國（01918）正股明明無停牌，佢嘅窩輪牛熊證點解暫停買賣？」

首先要了解一下，融創近期發生甚麼事。由融創中國分拆獨立上市的融創服務早前通過港交所上市聆訊，融創中國其後發公告，宣布將1.5億股融創服務股份作為特別股息分派給合資格股東。而合資格股東於記錄日期每持有約31.07股股份可獲分派1股融創服務股份。而根據上周五（6日）的銷售文件顯示，融創服務於周一（9日）至周四（12日）公開招股，集資最多87.3億元，公司預計11月19日掛牌。

若投資者本身持有融創中國的窩輪或牛熊證，而非正股，所以不會獲分派任何融創

務的股份，不過，輪證條款上有機會反映此企業行動。

根據「香港上市結構性產品市場常問問題」中5.33的部份，如掛鈎公司進行分拆並以實物形式向股東分派， 在一般情況下，發行商將採用分拆上市公司首個交易日經自動對盤達成的成交量加權平均價 (VWAP)作為調整基準, 以計算因分拆而產生的價值。調整將於上市翌日生效。投資者應注意，於調整生效日期前到期的結構性產品不會予以調整。此文件可以於港交所及各大發行商的網站查閱。

倘進行分拆及有條件分派，發行商將按照細則對認股證作出若干調整，包括調整認股權證的權利及行使價，以反映相關行動對認股證的影響。調整將由融創服務股份的上市日期後一個交易日生效。發行商將於適當時候就建議對認股證作出的調整詳情另行公佈。

認股證的行使價（約整至最接近的 0.001）及權利將依照以下算式作出調整：

如果有關分拆及有條件分派最終沒有落實，則不會作出任何調整。

此外，根據今次安排，融創中國的相關窩輪及牛熊證買賣由2020年11月3日至融創服務股份的上市日期（包括該日）期間暫停買賣。

投資者應注意，於暫停買賣期間，窩輪及牛熊證將暫停買賣，停牌期間牛熊證不會發生強制贖回事件。待輪證於暫停買賣期間後恢復買賣時，輪證的價格或會大幅波動，並可能對投資者的投資有不利影響。 此外，窩輪的價值或會因時間值損耗而受影響。

重要風險通知

本結構性產品並無抵押品。

結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。

閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。

作者_葉文炘簡介： 現為瑞萬通博上市產品銷售部董事，從事窩輪牛熊證銷售工作十年。作為發行商，學懂的是要與時並進。投資市場不同主題輪流轉動，除了一般的窩輪牛熊證投資者教育、財經資訊外，亦分享日常生活、興趣等等，希望做到輪證以外，一樣精彩。

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