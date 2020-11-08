【港元定期存款】11間港銀齊減港元息 1年期存息失守1厘關

甫踏入11月，首周開局竟有多達11間銀行齊齊減港元定期存款息率，包括工銀亞洲等，為第4季以來最多業界出手的一周。專家料減息潮未完，因新股狂潮急降温。

新股狂潮急降温 專家料減息潮未完

上周11間大小銀行鬥搶乘降息快車道，例如︰南商、招商永隆、大眾銀行、富邦及集友全面削短中長息；華僑永亨、創興 （01111） 、信銀國際、工銀亞洲及大新 （02356） ，以至虛擬銀行天星（Airstar Bank），則向6個月期或以下的較短存埋手。僅東亞 （00023） 加減不一。

雖然多達12間傳統銀行或虛銀調整存息，當中11間齊齊減息，但本周的冠軍排名榜未受挑戰，只是個別存期的亞軍及季軍稍有變動。舉3個月為例，仍在試業的富融銀行（Fusion Bank）把5厘息下架；反觀其餘兩間虛銀，仍穩守三甲之列。

中長期港元定存最新息率，可按下圖了解

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而工銀亞洲維持3個月最高息5.2厘，要求特定的全新理財戶才享此特惠息，且須推介兩名全新客戶。要是僅得一人，相同存期亦有4.2厘。

半年期方面，天星減0.1厘、至1.1厘，跟大眾財務看齊為「雙冠王」。

同樣是1年期，集友兩連減，令此長息跌穿1厘，僅得0.98厘；惟在全城鬥劈息下，上述中資行續問鼎長息榜榜首。然而，相比通脹掛鈎債券（iBond2020︰新上市編號︰04239）的兩厘「保底息」，半年及1年期定存息遠遠跑輸。

滙豐炒股享特惠年息 1個月最高5厘

此外，滙豐突出擊，上周新推炒股做定存享最高息優惠，旗下「滙豐交易薈」推股票佣金6級制，但專攻大戶，因每月交易額須達4,000萬元或以上，送1個月年息最高5厘，以1萬元計，賺息41.6元；上限400萬元。至於冠絕全城的高息王，則是集友7天短存享6厘。

專家以3大主因，料存息隨拆息續向下，包括︰

（1）本港超低息環境持續多時︰南洋商業銀行經濟及策略研究主管卓亮認為，聯儲局新近議息後仍維持幾近零息策略，相信本港或至少兩年都不會加息；即使港滙最近稍為轉弱，但仍力守7.76水平，絕未現走資壓力。

（2）銀根鬆動︰凍資1.3萬億元的螞蟻集團 （新上市編號︰06688） 突煞停上市，資金於上周解禁後，令市面流動性甚充裕。

（3）拆息屢創新低︰隔夜息及1個月拆息於上周五（11月6日）皆創4年新低；而反映銀行資金成本的3個月拆息更7連跌，最新報0.42厘。在水浸下，按理業界毋須逆市加息搶存。

註︰注意各存息利率視乎銀行最終條款，大多涉及起存額以外的特定要求

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源