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太古廣場首9個月銷售額跌38%　太古城中心跌20%

股市 18:08 2020/11/06

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太古地產公布第三季營運數據

太古地產 （01927） 公布第三季營運數據。太古廣場首9個月零售銷售額按年跌38.4%，太古城中心跌20.1%，東薈城名店倉跌20.8%，三個零售物業的租用率與去年底一樣，分別為100%、100%及99%。

辦公樓物業方面，租金保持升幅，截至今年9月底止，太古廣場租金上升2%，出租率較去年底下跌4個百分點至94%；港島東中心及太古坊一座租金升11%，出租率為100%；太古坊租金升12%，出租率為99%。

中國內地方面，首9個月除了三里屯太古里的零售銷售跌32.1%，其餘物業的銷售額均錄得升幅，其中廣州太古滙升27.3%。

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編輯：袁諾曦

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