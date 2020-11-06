【電子支付】WhatsApp宣布於印度推出支付服務

▲ 最近WhatsApp宣布在印度推出支付功能，印度用戶可以透過發送短信，在WhatsApp進行匯款。

WhatsApp作為全球熱門的通訊軟件之一，近年亦積極發展電子支付業務。最近該公司宣布在印度推出WhatsApp Pay支付功能，現時印度用戶可以透過發送短信，在WhatsApp進行匯款，功能適用於iOS和Android系統。

WhatsApp於公告中表示，目前正與印度5間銀行合作，提供綫上支付功能，包括ICICI印度工業信貸投資銀行、HDFC、Axis、Jio Payments以及印度國家銀行。此外，WhatsApp亦與印度國家支付公司（NPCI）合作，使用統一支付介面 （Unifed Payment Interface），方便與不同銀行即時交易。

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需要注意的是，要使用WhatsApp匯款功能的用戶，必須擁有印度的銀行帳戶和借記卡。用戶可在最新的Whatsapp版本中，設定個人銀行帳戶和提款卡，在進行交易時，只需輸入個人識別碼就能完成交易，支付過程中不會額外收費。

WhatsApp表示，推出支付功能可為小型商戶提供更多商業機會，平台將會提供足夠安全，以及高私隱度的綫上支付服務。

責任編輯：李寶如