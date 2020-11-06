【日本疫情】8月以來日本首次單日人數增逾千人 日本北海道、東北區顯增長趨勢

據共同社報導，截至現時為止，日本在過去5日內增至千人感染新冠肺炎，是自8月21日以來首次出現；除了愛知和大阪出現增長趨勢外，北海道首次出現逾百案感染個案，東北區的確診個案亦有明顯增加。

現時日本北海道新增119單感染個案，創新當地記錄，札幌市則有零星的個案，但來源不明個案數字亦同時增加。愛知在最近1周期間，感染人數較上周增約1.5倍，年輕人確診比例較高。

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當地專家表示，隨氣温下降，確診個案亦有明顯增加，提醒日本民要警惕；日本政府則指第三波疫情已來臨。

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責任編輯：潘曉豐