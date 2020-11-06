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【MPF】積金局批BCT及東亞強積金行業計劃註冊

宏觀解讀 17:56 2020/11/06

分享：

積金局批准兩行業計劃註冊。

積金局批准由銀聯信託及東亞信託營辦的BCT（強積金）行業計劃及東亞（強積金）行業計劃註冊為強積金行業計劃，今年12月1日起生效，至2030年11月30日結束，為期10年。
 
強積金行業計劃是專為建造業及飲食業而設，目的是因應上述行業的僱員流動性高，不少屬臨時僱員，故此為有關僱主及僱員提供簡便快捷的強積金供款安排。
 
建造業和飲食業僱員，可自行在上述兩個強積金行業計劃開設臨時僱員戶口，並領取「散工卡」，以便僱主為他們作出強積金供款。即使僱員日後轉工，只要新僱主已參加其中一個行業計劃，僱員毋無須重新開立新帳戶，僱主亦可即時為僱員作強積金供款。
 
積金局又呼籲，從事建造和飲食兩個行業的臨時僱員，盡早於強積金行業計劃開立臨時僱員戶口。

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編輯：趙穎妍

香港股票 東亞銀行（00023） 餐飲 建造 行業 經濟 香港 強積金
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