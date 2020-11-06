【汽車股】吉利10月銷量按年增8%、長汽大增18%　新能源車銷量佔多少？

▲ 吉利10月汽車銷量按年增8%，領克品牌銷量創新高「

內地汽車股陸續公布10月銷量，吉利汽車 （00175） 、長汽 （02333） 齊於收市後公布銷售數字。吉利上月銷量按年增8%，長汽銷量更增18%，若單計新能源汽車銷量，吉利單月售出5826輛、長汽售出8114輛，分別佔公司當月銷量的4%和6%。

吉利：完成全年目標77%

吉利連同持股50%的領克（Lynk & Co）品牌，10月汽車銷量按年增8%至14萬輛，按月則增加11%。總結首10個月，吉利年內銷量101.5萬輛，按年跌7%，完成修訂後銷量目標132萬輛的77%。吉利表示，領克品牌汽車10銷量達21,868輛，按年增長56%，並且連續4個月打破品牌最高月銷量紀錄。

單計吉利10月銷量中，5826輛為新能源和電氣化汽車，按車型計，轎車、運動型多用途車（SUV）及多用途汽車（MPV）的總銷量分別為4.60萬輛、9.04萬輛及3,556輛。

以出售地區劃分，吉利在中國市場銷售為12.95萬輛，按年增長2%，出口量就按年增逾兩倍至1.05萬輛。

長汽：新能源汽車品牌「歐拉」銷量增3.5倍

長汽上月汽車銷量增18%至13.56萬輛，當中主力品牌哈弗佔9.8萬輛，按年增13.3%；中高檔「WEY」銷量則跌12%至9,076輛；長城皮卡則升28%至2.04萬輛。

長汽單月新能源汽車銷量8,114輛，當中「歐拉」品牌佔8,011輛，按年銷量大量3.5倍。

總計首10個月長汽賣出81.6萬輛汽車，按年跌2.7%，當中3.3萬輛為新能源汽車。

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編輯：麥德銘