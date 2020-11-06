【美國疫情】增12萬確診創新高 多個大選關鍵州惡化

▲ 美國大選結果未確定之際，美國再增超過12萬宗新冠肺炎確診病例，連續兩日打破單日確診紀錄。

美國大選正在點票，仍未能確定美國大選結果之際，美國的新冠肺炎疫情繼續惡化。美國周四（5日）再增超過12萬宗新冠肺炎確診病例，連續兩日打破單日確診紀錄，多個美國大選關鍵州的單日確診同創新高。

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根據約翰霍普金斯大學（John Hopkins University）的疫情追蹤數據，美國周四單日新增121,888宗確診，累計確診已超過960.9萬宗。美國有超過23.4萬名患者死亡，單日再增1,187人死亡，較上周同期增加近20％。

全國多個美國大選關鍵州，於周四的單日確診創新高，包括賓夕法尼亞州、威斯康星州、俄亥俄州、明尼蘇達州、科羅拉多州等州分。

其中俄亥俄州單日增近5,000宗確診，其中2,075名患者要留院，更有571名患者是於深切治療部留醫。屬共和黨的俄亥俄州長德溫（Mike DeWine）表示，該州所有縣都有大量社區傳播，認為疫情急劇惡化是因為婚禮、葬禮及社交聚會。

明尼蘇達州同日增近4,000宗確診，連續第三日打破單日新增確診記錄。該州衛生部門更表示，該州已連續9日，每日新增過百名新冠患者入院，情況明顯惡化。

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部分地區更因疫情嚴峻而要實施封鎖措施。德州城市埃爾帕索（El Paso）周三（4日）有1,041名新冠患者住院創新高，疫情在該城市迅速蔓延，停屍間都不勝負荷，本周已安排4輛凍櫃車到當地存放屍體。

埃爾帕索法官於上周下令局部封鎖地區，要求所有非必要商店關閉兩周以遏制疫情。共和黨籍的德州州長阿博特（Greg Abbott）批評法官要求企業停業是非法，認為法官未有按照現行協議，在允許企業安全開放的同時採取措施控疫。

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責任編輯：鄭錦玲