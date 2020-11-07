【劉‧住保鮮期@iM網欄】去Conrad staycation，定係去「食cation」？

在職場這麼多年，特別是在中環和金鐘上班的日子裏，出入金鐘三寶（即港麗、香格里拉、萬豪）真的不下百次。可能價錢優惠，前僱主某某銀行特別喜歡在港麗酒店舉行周年晚宴、研討會、年度培訓和業績記者會等等。說真的，我對在那裏進行的商業活動甚感麻木，好像每年公司晚宴都總是有些女同事喜歡在港麗Ballroom內爭妍鬥麗、Deep V吸引男高層眼球博上位，真是還未來得及品嚐美饌，已令人反白眼兼嘔吐大作，你可想而知我對置身於此酒店的感覺。

但今年一場新冠肺炎，出外渡假無望，卻讓我嘗試在這指尖消費的年代，體驗了炎夏初秋兩次不同酒店的Staycation。我希望在此和大家分享這兩次經驗，讓你做個精明的消費者。

因為是Hyatt國際會員，所以嘗試入住品牌在港的酒店 - 尖沙咀Hyatt Regency。港幣1,700元包雙人高層海景套房一晚、凱悅軒中菜晚飯消費額$1,000和早餐。整體感覺和服務都是一般，冇特別驚喜，可能我比較喜歡金鐘萬豪酒店萬豪金殿的中菜，所以相比之下，同樣是酒店中菜的凱悅軒就甚為失色，結論是揀了這個Staycation ，我「蠢豬」咗，你可以不去。

但在無心插柳指尖shopping 的情況下，竟發現金鐘港麗酒店CP值高的Staycation 。港幣3200元可享雙人高層海景住宿連早餐、Nicolini’s意大利或Brasserie on the Eighth法國四道菜晚餐、59樓Executive Lounge下午茶及黃昏雞尾酒任飲。如果在風調雨順有錢賺盡的日子，要享受以上的款待，必定要用上雙倍價錢，所以不用猶豫馬上一試。

早上11點已經可以check-in，在等候期間參觀了俄羅斯美女畫家Anna Salenko 為慶祝港麗30周年，以酒店氛圍作題的一個油畫展覽。靚人、靚畫、靚景，未開始入住，已經令人心情大靚。

當入到微黃燈下、歐陸式典雅佈置的海景套房時，發覺打卡位不少。若以一間已有30年歷史的酒店來說，房內的環境、設施和用品都一絲不苟，乾淨整潔「保鮮」度十足，可以媲美一間新酒店。我還未開始打卡，管房姐姐已第一時間奉上一壼熱騰騰的鐵觀音，並貼心地為我提供合適枕頭，再加上歡迎果盆和酒店30周年的別注版朱古力，一開始便以五星級的硬件和軟件搶分。

英式下午茶由三點開始，三層點心有鹹點英式烤餅、三文冶、朱古力蛋糕和水果餡餅。給人正統英式下午茶的感覺甚為強烈。當期待以傳統英式茶具飲用別有滋味的紅茶時，Executive Lounge卻以普通水杯盛載，真是大煞風景，扣分! 接着五時後，在同一地方的黃昏雞尾酒時段內，住客可免費享用兩小時無上限酒精飲品和精緻小食。我先後點了Bailey’s on rock, Champagne Cocktails Kir Royale和Chardonnay三款飲品，在邊歎美酒時配以芝士橄欖、串燒雞肉、三文魚冶和水果撻，實行甜寵自己一下先！

重頭戲當然就是在Nicholini’s的意式四道菜晚餐。除welcome drink 外，頭盤（antipasto)、第一道菜(primo)、主菜（secondo)和甜品(dolce)都有兩款選擇（菜單詳情可參閱以下圖片 ）。我當晚選擇巴馬火腿、水牛芝士配火箭菜為頭盤，天使麵配龍蝦蕃茄汁為第一道菜，而主菜是香煎鱸魚。食得出主廚是用心製作，將鱸魚鮮甜的味道和彈牙的口感，極致發揮，無得挑剔！最後，我當然選擇了女士們最喜愛的Tiramisu 去完結這幸福的晚餐。離開前，侍應奉上二人晚餐的收據作紀錄，盛惠港幣$1,953。若數口精明的你，計一計二人英式下午茶、黃昏雞尾酒及意式晚餐晚餐的消費，不難發現已超越房價，所以，這個Staycation 的性價比真高，而且還有明天的早餐在後頭。

翌日在Garden Cafe的早餐是「食cation」的延續亦是完美終結。去旅行時吃的早餐尤其重要，我比較喜歡吃以新鮮食材，即場製作而且款式精美的早餐，對大份量的粥粉麵飯興趣不大。Garden Cafe的早餐有中式、日式、西式和港式作選擇，每款種類適中，選材比較細緻。如果你翻閱以下圖片，你會發覺有賣萌豬仔叉燒包、紅黃甜椒配焗豆、香脆邪惡牛角包、新鮮藍苺乳酪飲和廚師即製蛋奄列。當然現場還有即煮的港式魚蛋粉、雲吞麵、日式冷麵、冷豆腐等。但我選擇吃完相中的食物後，小肚腩已出現。急不及待在下午二時check out前，立即到Gym Room 做了個多小時運動，好好消耗多餘的卡路里。

今次去Conrad「食cation」，逆轉了我多年來對在港麗酒店出席商業活動的沉悶不爽感覺。整體的食、住、服務、打卡體驗，跟那些祇以「平、平、平」作招徠的玩法大不同，它絕對是以飲飲食食、高質服務和高性價比取勝的酒店渡假體驗！聽說11月還有超抵優惠，有興趣的朋友就記得不要錯過了！

其他關於Staycation的相片如下：

作者劉泳錡_簡介： 曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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