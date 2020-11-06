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【跟奶奶學烹飪@iM網欄】桃膠≠膠原蛋白 桃膠蓮子百合糖水（內附食譜）

名人薈萃 17:55 2020/11/06

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早年曾經風魔一時的桃膠，熱棒過後似乎又被遺忘了。食材是不會遺忘人類的，只要你找她，她一直都在。這星期喝幾多湯水都覺得未夠滋潤，糖水要出場了。

桃膠是一種植物性的蛋白質，由桃樹樹皮中分泌出來的天然樹脂，又名桃花淚，英文是peach gum 或peach resin。

中醫角度，桃膠性味甘苦，平，無毒，具有清熱止渴，緩解壓力，潤腸道等功效。不過，桃膠高纖低卡、高蛋白質，所以不宜進食過量，否則會容易導致胃部不適。而攝取過多蛋白質會對腎臟造成負擔，因此腎病人士更加要注意。

本身無味的桃膠常用作糖水，配合其他食才更見美味又健康，適合作秋冬甜品。今日就介紹桃膠糖水，大家不妨在家中試試。

桃膠蓮子百合糖水
材料：
桃膠　    適量
蓮子    10-12粒
百合    1個
紅棗    5-6粒 (去核切半)
杞子    10-15粒
片糖    半片至1片
水        5-6碗

煮法:
1.    桃膠沖洗一下，用大碗浸過夜，浸發後會漲大並且有很多雜質浮出
2.    反覆清洗一下樹皮樹枝等雜質後，分成小粒
3.    百合、紅棗、杞子浸30分鐘
4.    蓮子可以平日先烚熟去芯，雪藏備用，用時只需沖洗一下簡單快捷
5.    煲內加入水份，加入桃膠蓮子百合，中火煲20分鐘
6.    最後10分鐘左右加入杞子，完成後蓋上蓋焗多10分鐘即可

桃膠可養顏? 桃膠≠膠原蛋白
很多人誤以為食桃膠可補充膠原蛋白可以滋陰養顏，其實正確說法應分清楚，桃膠的水溶性纖維主要有助排便，間接可能排毒美顏作用。但其所含的植物性蛋白質其他不易被人體吸收，植物性蛋白質需配合維他命Ｃ才能轉化成膠原蛋白。

所以桃膠的功用主要在於補充水分、潤澤腸道；配合其他食材一同服用，則能達到不同的效果，例如搭配紅棗、雪梨等食材，就可以做到滋陰養血的功效。

作者_悠媽Joey簡介：

做了新抱幾年，老公承傳老爺識煮識食技能，我立志要努力學習奶奶煲湯果擔心機。現在由我負責女兒的湯水，承傳媽媽的愛。
Facebook專頁：悠媽是但噏。當袐笈

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