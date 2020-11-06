  • 26°C
香港時間 : 20201106日 (五) 17:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【明報母企】世界華文媒體發盈警　中期盈轉虧料最多蝕4000萬

Hot Talk 17:36 2020/11/06

分享：

《明報》母企世界華文媒體 （00685） 及系內的萬華媒體 （00426） 收市後發盈警。其中，世界華文媒體預期，上半年將按年由盈轉虧，錄得虧損介乎470萬至520萬美元（折合約3,666萬至4,056萬港元）。

世界華文媒體初步估計，截至9月底止首半年，將錄得470萬至520萬美元虧損，而去年同期則盈利540萬元。虧損主要受新冠肺炎爆發，對集團旅遊業務造成重大負面影響；以及疫情對市場上的廣告支出造成負面影響，引致集團廣告收入顯著下降。

財務資料仍待進一步審閱，預期將於11月下旬公布中期業績。

此外，系內的萬華媒體亦估計，上半年虧損按年擴闊。萬華媒體據初步資料預計，期內虧損將較去年同期的880萬元再多10%。若撇除包括政府保就業計劃資助等一次性項目，則預期虧損按年增加8成，主要受疫情導致本港經濟收縮，集團廣告收入減少。

相關文章：

毛記葵涌遭萬華媒體減持 兩日累套1230萬（第二版）

【港股市況】恒指夜期初段跌逾百點　恒生指數升17點阿里巴巴績後跌逾4%（不斷更新）

 

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

編輯：趙穎妍

香港股票 疫情 廣告 經濟 媒體 廣告 世界華文媒體（00685） 萬華媒體（00426） 盈警 保就業

上一篇文章

【新股IPO】華潤萬象生活通過上市聆訊　最快下周開始預路演

下一篇文章

【港版Tesla】比亞迪股價突破200關後倒跌　3個月累升1.5倍有何賣點？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【阿里巴巴股價】阿里巴巴跌逾3%　上季經調整盈利升44%勝預期
【阿里巴巴股價】阿里巴巴跌逾3%　上季經調整盈利升44%勝預期
【螞蟻上市觸礁】新華社十五字「贈」馬雲：話不可隨口、事不可隨心、人不可隨意
【螞蟻上市觸礁】新華社十五字「贈」馬雲：話不可隨口、事不可隨心、人不可隨意
【OK便利店賣盤】OK便利店易主　香港三大便利店背後老闆是誰？
【OK便利店賣盤】OK便利店易主　香港三大便利店背後老闆是誰？
【颱風消息】艾莎尼今進入香港800公里、周六大致天晴　港股交易不受影響
【颱風消息】艾莎尼今進入香港800公里、周六大致天晴　港股交易不受影響
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴ADR低5%　小鵬汽車升3成　夜期續升73點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴ADR低5%　小鵬汽車升3成　夜期續升73點（不斷更新）
【iBond 2020】iBond保證息率2厘、每人料可獲3至4手　銀行券商iBond認購優惠一覽（不斷更新）
【iBond 2020】iBond保證息率2厘、每人料可獲3至4手　銀行券商iBond認購優惠一覽（不斷更新）