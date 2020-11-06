【明報母企】世界華文媒體發盈警　中期盈轉虧料最多蝕4000萬

《明報》母企世界華文媒體 （00685） 及系內的萬華媒體 （00426） 收市後發盈警。其中，世界華文媒體預期，上半年將按年由盈轉虧，錄得虧損介乎470萬至520萬美元（折合約3,666萬至4,056萬港元）。

世界華文媒體初步估計，截至9月底止首半年，將錄得470萬至520萬美元虧損，而去年同期則盈利540萬元。虧損主要受新冠肺炎爆發，對集團旅遊業務造成重大負面影響；以及疫情對市場上的廣告支出造成負面影響，引致集團廣告收入顯著下降。

財務資料仍待進一步審閱，預期將於11月下旬公布中期業績。

此外，系內的萬華媒體亦估計，上半年虧損按年擴闊。萬華媒體據初步資料預計，期內虧損將較去年同期的880萬元再多10%。若撇除包括政府保就業計劃資助等一次性項目，則預期虧損按年增加8成，主要受疫情導致本港經濟收縮，集團廣告收入減少。

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編輯：趙穎妍