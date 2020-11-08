【陽光旅途@iM網欄】美國灣區核心 舊金山三藩市

美國正值總統大選，截至交稿前仍未知鹿死誰手。到底是特朗普能連任成功，又或是拜登可以登上寶座，暫且不說。去年這個時候，我去了三藩市工作了三天，由於已有十多年沒有踏足這個城市，所以亦抽空遊覽了一下。正好在大選之期為大家介紹一下！

三藩市又叫舊金山，因為曾經發現金礦，大量移民湧至淘金，當時亦有大量廣東沿海地區的華人被「賣豬仔」到來掘金。當時的華人稱之為「金山」，後來在澳洲墨爾本亦發現新的金礦，所以把澳洲的墨爾本稱為「新金山」，而三藩市就叫作「舊金山」。現在年輕一代，可能不知道來由了！三藩市地形為丘陵地帶，很多地方都是高高低低的山坡，來到這裏一定要嘗試乘坐當地的「叮叮」。「叮叮」Cable Car有軌纜車歷史悠久，亦是世上僅存用人工手動操作的都市纜車系統。由於三藩市道路雖然高高低低，但大多數都是直路，因此坐在這種纜車上，亦算相當平穩！是一種不錯的體驗，但由於遊客眾多，往往需要排隊等候的時間很長。上次我就排了大約45分鐘！從聯合廣場可以乘坐纜車到達漁人碼頭，我極力推薦大家一定要去漁人碼頭及39號碼頭一帶逛逛。漁人碼頭已非常遊客化，並不是海鮮批發市場，但在這裏仍有很多海鮮餐廳！推薦大家一定要吃當地最有名的Dungeness螃蟹，味道鮮甜！在這裏吃過中午飯後，可以乘坐遊船參觀灣區，穿越壯觀的金門大橋及奧克蘭大橋，及欣賞兩岸景色，90分鐘的旅程，非常值得一試！回程後，可以到39號碼頭看看舊金山海灣水族館或是隨便逛逛。39號碼頭應該是全個漁人碼頭區最熱鬧的地方！亦是看日落黃昏最佳位置，在斜陽映照下看着一群群的海獅懶洋洋的躺在平台上，非常寫意！

除了漁人碼頭外，今次我亦去了參觀三藩市現代藝術博物館，博物館本身已是一個建築的藝術作品，配合室內與室外花園的設計，使人心境平靜舒適。館內除了有一些永久展品外，還有一些臨時展品！當天有多張不同色彩的毛澤東畫像組合展出，既有東方色彩，亦有西方特色！如果中美關係能像畫作一樣合作，對全球都是一個良性影響！

三藩市灣區是美國加利福尼亞州北部的一個大都會區，是以三藩市灣周圍包括多個大小城市組成，如三藩市奧克蘭及聖荷西等三藩市灣區是美國西岸僅次於洛杉磯的最大都會區，亦是美國人均所得最高的地區之一。三藩市是其中發展得最早而且最領先的，雖然聖荷西今天人口已比三藩市更多，而且其他灣區城市亦漸漸發展追趕，但三藩市仍是灣區老大。我們的大灣區其實亦是參考美國而規劃的，香港不應妄自菲薄，我們更應該把握時機，像美國的三藩市一樣，融入大灣區，爭取成為大灣區的中心，讓我們有更好的發展！繼續成為全國的領先城市！

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作者_Sunny左文偉簡介： 資深旅遊人，現任職某大旅行社高層。熱愛旅遊，已走遍七大洲，更曾在國外工作、生活及創業。和你分享旅途中的見聞與感受。

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