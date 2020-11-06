【品牌有段故】李寧入主Clarks 英國老品牌變國貨　家族生意如何走到今日？

有報道指，Clarks正式被李寧創辦及擔任董事長的私募基金萊恩資本（Lion Rock Capital）正式收購。作為英國歷史悠久的鞋履品牌，Clarks是如何走到等待資金拯救的今日呢？

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Clarks由兩兄弟Cyrus及James Clark創辦，由1825年開始造鞋，至今已有逾195年歷史。自此，Clarks就一直在森麻實郡（Somerset）營運。以品牌原名「C&J Clark」為名的總部仍在當地的鞋履博物館。該博物館同時提供有關Clarks的家族歷史、品牌發展及鞋類生產過程。

Clarks是否英國製造？

品牌以童裝鞋、絨面靴（Desert boots）最出名，但Clarks的鞋履是否英國製造呢？自英國在2006年關閉其最後一間工廠後，Clarks的鞋履及絨面靴主要在葡萄牙、中國、越南及印度生產。不過，2017年7月，該品牌在總部建設生產部門，重新在英國生產鞋履。

Clarks由家族持有 惟表現每況愈下

Clarks一直是由家族持有，但近年品牌的財政表現每況愈下，去年虧損8300萬英磅。有分析師認為是Clarks擁有過多門市所致。 Clarks在英國擁有500間門市，聘請接近10,000名員工；另外，亦於75個國家擁有近1400間門市。5月期間，受疫情影響，品牌計劃在總部裁減約1,000名人手。

據指，現時萊恩資本入主Clarks，涉資1億英鎊（約10億港元）。Clarks與萊恩資本達成協議，Clarks不會關閉任何分店，也不會裁員。若獲得Clarks股東的批准，萊恩資本將取代Clark家族，成為Clarks的控股股東，但Clark家族仍是品牌的投資者之一。

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責任編輯：葉泳珊