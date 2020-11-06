  • 26°C
香港時間 : 20201106日 (五) 19:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【品牌有段故】李寧入主Clarks 英國老品牌變國貨　家族生意如何走到今日？

商業 17:50 2020/11/06

分享：

有報道指，Clarks正式被李寧創辦及擔任董事長的私募基金萊恩資本（Lion Rock Capital）正式收購。作為英國歷史悠久的鞋履品牌，Clarks是如何走到等待資金拯救的今日呢？

【防山寨】內地品牌圍堵式註冊商標　「上海底撈」、「阿里爺爺」、「星爸爸」、之外還有甚麼 ?

Clarks由兩兄弟Cyrus及James Clark創辦，由1825年開始造鞋，至今已有逾195年歷史。自此，Clarks就一直在森麻實郡（Somerset）營運。以品牌原名「C&J Clark」為名的總部仍在當地的鞋履博物館。該博物館同時提供有關Clarks的家族歷史、品牌發展及鞋類生產過程。

Clarks是否英國製造？

品牌以童裝鞋、絨面靴（Desert boots）最出名，但Clarks的鞋履是否英國製造呢？自英國在2006年關閉其最後一間工廠後，Clarks的鞋履及絨面靴主要在葡萄牙、中國、越南及印度生產。不過，2017年7月，該品牌在總部建設生產部門，重新在英國生產鞋履。

Clarks由家族持有　惟表現每況愈下

Clarks一直是由家族持有，但近年品牌的財政表現每況愈下，去年虧損8300萬英磅。有分析師認為是Clarks擁有過多門市所致。 Clarks在英國擁有500間門市，聘請接近10,000名員工；另外，亦於75個國家擁有近1400間門市。5月期間，受疫情影響，品牌計劃在總部裁減約1,000名人手。

據指，現時萊恩資本入主Clarks，涉資1億英鎊（約10億港元）。Clarks與萊恩資本達成協議，Clarks不會關閉任何分店，也不會裁員。若獲得Clarks股東的批准，萊恩資本將取代Clark家族，成為Clarks的控股股東，但Clark家族仍是品牌的投資者之一。

【好想去旅行】Flycation都要夠創新　泰航擬推「誦經航班」繞行99個佛教聖地

【聖誕節】 YOHO MALL 1萬呎都市農莊＋聖誕森の花園　率先看全新南瓜隧道、 花影長廊

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【防山寨】內地品牌圍堵式註冊商標　「上海底撈」、「阿里爺爺」、「星爸爸」、之外還有甚麼 ?
今日
【防山寨】內地品牌圍堵式註冊商標　「上海底撈」、「阿里爺爺」、「星爸爸」、之外還有甚麼 ?
【聖誕節】 YOHO MALL 1萬呎都市農莊＋聖誕森の花園　率先看全新南瓜隧道、 花影長廊
今日
【聖誕節】 YOHO MALL 1萬呎都市農莊＋聖誕森の花園　率先看全新南瓜隧道、 花影長廊
【麥當勞優惠】購買麥當勞新餐肉系列　可獲贈家居及個人護理產品
今日
【麥當勞優惠】購買麥當勞新餐肉系列　可獲贈家居及個人護理產品
【中小企支援計劃】中小企疫下有乜支援？　生產力局辦「中小企資援組」　助中小企找相應資助
2020/11/04
【中小企支援計劃】中小企疫下有乜支援？　生產力局辦「中小企資援組」　助中小企找相應資助
品牌 李寧 裁員 疫情 私募基金 收購 鞋履 中國 英國

上一篇文章

【台灣食品】台灣手信及冬季水果空運到港　永安百貨現有售

下一篇文章

【麥當勞優惠】購買麥當勞新餐肉系列　可獲贈家居及個人護理產品
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【3香港x百佳】3香港夥百佳全線超市售SoSIM儲值卡　10月試售已賣近10萬張
【3香港x百佳】3香港夥百佳全線超市售SoSIM儲值卡　10月試售已賣近10萬張
【逆市開店】OxyAIR第二間門市今開幕　門店+網店有售彩虹口罩（多圖）
【逆市開店】OxyAIR第二間門市今開幕　門店+網店有售彩虹口罩（多圖）
【國泰裁員】國泰要求員工簽署新合約　逾9成機師及空中服務員已接受
【國泰裁員】國泰要求員工簽署新合約　逾9成機師及空中服務員已接受
【海洋公園優惠】海洋公園推通行證　398元門票連美食套餐
【海洋公園優惠】海洋公園推通行證　398元門票連美食套餐
【Pizza Hut x KFC】Pizza Hut夥KFC玩品牌聯乘　推新款香脆雞粒批　堂食+外賣套餐再送優惠券
【Pizza Hut x KFC】Pizza Hut夥KFC玩品牌聯乘　推新款香脆雞粒批　堂食+外賣套餐再送優惠券
【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】年尾節日多優惠　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）