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【美國大選】Facebook收緊言論管控 刪除侵粉Stop the Steal群組

環球政經 17:01 2020/11/06

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美國總統選舉點票持續膠著。尋求連任的共和黨特朗普連日指控選舉舞弊，被指言論失實。其後社交平台出現多個響應特朗普的群組，遭網頁官方刪除。

【美國大選】點票未完 拜登率先啟動總統交接網站下一頁

Facebook早前公布，為應對大選後網上出現的虛假內容，於當地時間周四起啟用緊急措施，收緊平台的言論管控，隨即關閉多個響應特朗普批評拜登團隊想「偷走」選舉的群組。Facebook發表聲明指，這些群組針對選舉而組織起來，並發起令人擔憂的暴力行動，故此決定關閉群組。

【美國大選】彭博贊助拜登關鍵州宣傳 豪砸逾億美元不見成效下一頁

被關閉的群組，名為Stop the Steal群組，於大選後周三建立。在短短一天內已吸引逾35萬名網民加入。群組中的內容，主要是批評民主黨密謀，從特朗普手中偷取大選結果的資訊。有媒體質疑，該群組可能與共和黨人和其他保守派人士有關。

雖然群組已經被官方刪除，但同日下午Facebook已經再出現類似群組，規模更擴闊至其他社交平台。

 

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撰文 : 林展鋒

選舉 社交平台 特朗普 美國 Facebook 美國共和黨

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