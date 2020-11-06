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【美國大選】彭博贊助拜登關鍵州宣傳 豪砸逾億美元不見成效

環球政經 16:26 2020/11/06

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前紐約市長、富翁彭博（Mike Bloomberg）年初宣布捐出巨款予民主黨候選人拜登，協助在關鍵州份的宣傳工作，但以目前傳媒推計，拜登在彭博所投資的州份，均告落敗。

【美國大選】特朗普再轟選舉舞弊 多間電視台終止直播下一頁

彭博於年初民主黨初選退選後，決定捐款支持拜登選舉工程。外媒報導，彭博分別在多個關鍵州份投放資金，包括於今年9月至11月，斥資3,600萬美元（約2.8億港元），在佛羅里達州為拜登賣電視廣告; 又在俄亥俄州及德州，分別花費3,700萬美元（約2.9億港元）及1,500萬美元（約1.1億港元）催票等。

【美國大選】點票未完 拜登率先啟動總統交接網站下一頁

雖然彭博「落力」十足，但似乎成效不似預期。拜登選舉人票雖然正領先尋求連任的特朗普，但以上提及的搖擺州份，經傳媒推算均落敗於特朗普。

霍士新聞頻道顯示，點了8成半選票的得州，特朗普以51.2%領先拜登的46.4%; 俄亥俄州點了超過9成選票，特朗普拿到53.4%票，拜登僅拿到45.2%票; 而佛羅里達州目前已接近完成點票，特朗普拿到51.2%選票，比拜登的47.9%多。

根據《福布斯》富豪排行榜，彭博以超過530億美元身家，在全球排名第14位。

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撰文 : 林展鋒

選舉 拜登 美國 美國民主黨

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