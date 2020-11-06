【Tesla】全新版本 Model 3抵港　 K11 Musea體驗中心有得睇

Tesla全新版本 Model 3 正式抵港，並將會在Tesla K11 MUSEA 體驗中心首度展示。新版本以全新面貌登場，升級更長續航力、更快加速起步。

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全新 Model 3 起步加速至時速100公里只需 3.3秒，續航力高達580公里，Model 3 標準續航 Plus 版本價錢由330,000元起 （電動車一換一計劃價格），公眾現在可於Tesla K11 Musea 、九龍灣E-Max 、灣仔QRE體驗中心，感受最新版本 Tesla 電動車。

為了推動電動車普及化，加速全球轉向使用可持續能源，充電過程需要更快，充電器數目需要更多。Tesla全新東涌東薈城二期S1超級充電站亦將正式投入服務，配合於11月下旬正式啓用的數碼港V3超級充電站，以及於新界西第4季啓用的超級充電站。3個全新充電站將覆蓋全港車主需要，進一步完善 Tesla 在港的充電網絡。

除此之外，Tesla 亦將在數碼港設置全港第二個 V3 Supercharger 超級充電站，並將於11月下旬投入服務。全港現時共設有 27個超級充電站，提供 145個超級充電器以及超過 500 個公共的 Tesla 目的地充電器，Tesla 表示未來將會在更多商場、酒店、商業及住宅項目等熱門地點擴展其充電網絡。

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責任編輯：葉泳珊