【iPhone 12】蘋果股東擬集體訴訟蘋果　指控庫克隱瞞中國iPhone需求減少

▲ iPhone 12系列開售如火如荼之際，蘋果或面臨股東集體訴訟。

iPhone 12系列開售如火如荼之際，蘋果（Apple，美：AAPL）或面臨股東集體訴訟，外電報道，蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）被指涉嫌隱瞞iPhone在中國需求減少，導致投資者損失數十億美元。

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庫克於2018年11月1日的分析師會議上曾表示，蘋果在新興市場正面臨銷售壓力，但庫克並沒有將中國包括在內。其後，蘋果2019年1月2日將季度收入預測下調，庫克將此歸咎於中美貿易緊張對中國經濟造成的壓力。

美國地區法官指出，股東有理由認為庫克的言論存在嚴重的虛假、誤導成分，蘋果公司也許已經看到了iPhone在中國出現的困難，批准以英國養老基金為首的股東團體可以起訴蘋果。

蘋果及庫克曾表示，沒有證據表明其意圖欺騙股東。

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編輯：袁諾曦