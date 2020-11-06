  • 26°C
香港時間 : 20201106日 (五) 17:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iPhone 12】蘋果股東擬集體訴訟蘋果　指控庫克隱瞞中國iPhone需求減少

股市 16:52 2020/11/06

分享：

iPhone 12系列開售如火如荼之際，蘋果或面臨股東集體訴訟。

iPhone 12系列開售如火如荼之際，蘋果（Apple，美：AAPL）或面臨股東集體訴訟，外電報道，蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）被指涉嫌隱瞞iPhone在中國需求減少，導致投資者損失數十億美元。

iPhone12 Pro Max預售，詳情看【下一頁】

庫克於2018年11月1日的分析師會議上曾表示，蘋果在新興市場正面臨銷售壓力，但庫克並沒有將中國包括在內。其後，蘋果2019年1月2日將季度收入預測下調，庫克將此歸咎於中美貿易緊張對中國經濟造成的壓力。

美國地區法官指出，股東有理由認為庫克的言論存在嚴重的虛假、誤導成分，蘋果公司也許已經看到了iPhone在中國出現的困難，批准以英國養老基金為首的股東團體可以起訴蘋果。

蘋果及庫克曾表示，沒有證據表明其意圖欺騙股東。

相關文章：

【iPhone 12】傳電源管理晶片短缺　蘋果iPhone 12生產恐受阻？

【美國大選】「藍色浪潮」期望消退　科技股成最大贏家　Facebook飈8%蘋果漲4%

【港版納指】港交所11月23日推恒生科技指數期貨、明年1月推期權

【舜宇股價】兩大券商齊唱好舜宇前景　摩通料舜宇2022年有機會量產iPhone鏡頭

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

編輯：袁諾曦

香港股票 庫克 經濟 Apple iPhone iPhone 12 蘋果（Apple，美：AAPL）

上一篇文章

【螞蟻上市觸礁】螞蟻AH退款、鎖資600億戰略配售基金不退　投資者在支付寶平台尋「回水」

下一篇文章

【螞蟻上市觸礁】金管局：螞蟻集團繼續在香港扮演重要角色
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】阿里巴巴ADR低5%　小鵬汽車升3成　夜期續升73點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴ADR低5%　小鵬汽車升3成　夜期續升73點（不斷更新）
【螞蟻上市觸礁】新華社十五字「贈」馬雲：話不可隨口、事不可隨心、人不可隨意
【螞蟻上市觸礁】新華社十五字「贈」馬雲：話不可隨口、事不可隨心、人不可隨意
【阿里巴巴股價】阿里巴巴跌逾3%　上季經調整盈利升44%勝預期
【阿里巴巴股價】阿里巴巴跌逾3%　上季經調整盈利升44%勝預期
【颱風消息】艾莎尼今進入香港800公里、周六大致天晴　港股交易不受影響
【颱風消息】艾莎尼今進入香港800公里、周六大致天晴　港股交易不受影響
【iBond 2020】iBond保證息率2厘、每人料可獲3至4手　銀行券商iBond認購優惠一覽（不斷更新）
【iBond 2020】iBond保證息率2厘、每人料可獲3至4手　銀行券商iBond認購優惠一覽（不斷更新）
【OK便利店賣盤】OK便利店易主　香港三大便利店背後老闆是誰？
【OK便利店賣盤】OK便利店易主　香港三大便利店背後老闆是誰？