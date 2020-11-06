【螞蟻上市觸礁】金管局：螞蟻集團繼續在香港扮演重要角色

▲ 金管局金融科技總監周文正表示，儘管內地加強對螞蟻集團監管，螞蟻將繼續在香港扮演重要角色。

螞蟻集團在內地面臨更嚴格監管，並因此煞停中港A+H上市計劃。香港金管局金融科技總監周文正接受外媒訪問表示，儘管內地監管機構加強對螞蟻集團的監管，螞蟻將繼續在香港金融舞台上扮演重要角色。他稱，沒有理由質疑螞蟻集團的存在，螞蟻擁有在香港經營虛擬銀行的牌照以及儲值支付工具（SVF）牌照。

香港今年推出了幾家虛擬銀行，其中一家由螞蟻運營。周文正表示，螞蟻是其中一個參與者，同時亦有很多其他參與者，他們互相競爭，從而提供更好的服務；這些銀行迄今的發展不錯，它們有「非常好的商業模式」，並且可以通過使用另類數據將更多資金引向中小企業。

在香港獲155萬人認購的螞蟻集團暫緩H股上市，周文正指，事件不會衝擊香港在金融科技領域的努力，也不會打擊投資者的積極性，「基調非常樂觀」，「投資者認為亞洲，尤其是香港，將看到大量金融科技發展。」

另外，周文正又指，金管局歡迎中央在香港推出數字貨幣的任何決定，並隨時準備配合。

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編輯：陳健婷