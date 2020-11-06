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【麥當勞優惠】購買麥當勞新餐肉系列　可獲贈家居及個人護理產品

商業 17:30 2020/11/06

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麥當勞上月推出的「OmniPork Luncheon新餐肉」系列深受歡迎，有見及此，麥當勞本月會繼續推出不同優惠，且聯同威露士及紡優美，送出120萬份個人護理及洗衣產品。

【新餐肉】麥當勞推出「OmniPork Luncheon新餐肉」系列　炒蛋堡、早餐套餐選用獨家15mm厚切新餐肉

由11月10日至12月31日，只要購買「OmniPork Luncheon新餐肉」系列早晨套餐、精選早晨套餐(連飲品)、熱香餅精選套餐或珍寶套餐，便可獲贈指定禮品乙份，包括：威露士消毒濕紙巾10片裝、威露士泡沫殺菌潔手液 (180毫升) 一支、紡優美洗衣珠袋裝(6粒)、紡優美衣物留香珠(150克) 一包。禮品數量視乎個別餐廳供應量而異，每日數量有限，送完即止。

另外，麥當勞率先透露，下周麥當勞App精選優惠包括「新餐肉系列超值早晨套餐減$3 」，還有「$18歎板燒雞腿飽配中汽水」和「$30歎伯爵茶蛋糕配熱意式鮮奶咖啡 (中)」。

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責任編輯：蘇穎琪

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