【樓市故事】孝順女為方便照顧年長媽媽 670萬沽將軍澳廣場兩房搬回娘家

現今的世代，年輕人都嚮往私人空間，不少人都蠢蠢欲動想搬離家裡自住，希望搬出去可以享受無盡的自由，一有能力就會外出租樓，甚至儲錢上車。不過最近有一名孝順女為照顧年長的媽媽，決定將自己的居所沽出，搬回娘家跟媽媽居住。

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美聯物業高級分區營業經理林振聲表示，一名孝順女為方便照顧80多歲的母親，決定沽出自住的將軍澳廣場單位，打算搬回舊居與母親同住。上述單位為8座極低層F室，單位為2房間隔，實用面積429平方呎，望園景，吸引同區客承接上車，成交價約670萬元，折合實用呎價約15,618元。

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林振聲指，上述孝順女原業主於早前疫情嚴重時，曾回到娘家兩個月照顧母親，眼見自住單位扔空兩個月，把心一橫決定沽出單位套現更化算。林氏續稱，以上單位十分企理，但位於極低層，故造價較市價低1%至2%。

資料顯示，原業主於2004年4月以約158.4萬元購得，是次轉手帳面大幅獲利511.6萬，升值逾3.2倍。

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記者：陳詠妍