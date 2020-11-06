【正視投資@iM網欄】市盈率的進化版本 - 市盈增長率(PEG)

上期提及運用市盈率(P/E ratio)作為股票「格價」的工具，以及其需要留意事項，同時也提出市盈率本身有不同的短處。其實在市盈率，或是預測市盈率以外，亦有一個變奏的版本，就是市盈增長率(Price/earning to growth ratio, PEG)。

市盈增長率的計算方法是把預測市盈率除以預測純利增長率。單由算式中可見，PEG是以預測市盈率為基礎，可避免了市盈率使用濟後盈利的不足，同時再考慮到企業的盈利增長速度，由於不同行業呈現不同市盈率，在市場給予有關估值的背後，或多或少都與整個行業的盈利增長潛力有密切關係，將盈利增速納入比較中，可透過PEG去比較不同行業的股票之估值，相對市盈率較適合比較同業估值，PEG顯得較為全面。

那PEG如何體現估值是否吸引? 一般來說，PEG值以1作為分界點，數值高於1，代表股票價值偏貴，低於1則屬估值吸引，PEG值越低，股票的估值越是吸引。

然而，PEG與市盈率一樣，均有其限制性，主要就是在於預測盈利及預測盈利增長兩個主要計算成份，其預測值是否準確。在大多情況下，投資資訊網站見到的PEG，通常都是利用綜合市場預測數的均值，計算出來的，雖則集百家之大成，但有關數值仍有機會在市場氣氛、數值樣本的採集數量不同等的情況下，被高估或是低估，進而令比較不同股票的PEG時，影響其客觀及可比性，在運用時讀者也可以自己留意，計算PEG的預測值是否合理。

另外，即使PEG值較低，也不能立刻單就此作出投資決定，因為PEG只考慮到企業盈利變化，其餘諸如資產負債表的質素，以及現金流是否健康等均不在此列，最好當然是配合其他財務比率等因素，作出更為全面的比較及考慮，才作出投資決定。

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作者_戴正傑（Gilbert Tai）簡介： 現為工銀亞洲私人銀行部產品及投資顧問副總監，持有香港金融管理局證券等業務牌照和特許金融分析師、特許另類投資分析師及金融風險管理師資格, 在投資產品及財富管理界擁逾十年經驗。

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