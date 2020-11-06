▲ 【新冠疫情】曾染疫者免疫系統半年後仍有反應 且更快更強

新型冠狀病毒疫情肆虐之際，人體對新冠病毒免疫反應的研究傳出好消息。美國有研究發現，人體免疫系統對新冠病毒的「記憶力」相當長久，半年後仍然維持，康復後免疫系統有所提升，倘再受感染，反應速度加快。

早前有不少研究發現，人體的新冠病毒抗體水平會快速下降，令人擔心患者很快會喪失免疫力。惟美國洛克菲勒大學大學（Rockefeller University）的研究顯示，雖然抗體確實減少，但不代表免疫力消失。

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研究人員檢測患者免疫系統對新冠病毒的記憶力，發現相隔6個月後，體內的B細胞仍然對新冠病毒有記憶，並變得更聰明，若再受感染，可在數日內釋出針對性抗體，有別於初次感染時般，要花數周才懂回應。

B細胞與T細胞是免疫系統重要部分，兩者共同協助人體對抗病毒，B細胞會釋出抗體，阻止病毒攻擊細胞，T細胞會尋找及消滅受感染細胞。

有份撰寫研究的免疫學者納森維格（Michel Nussenzweig）形容，今次發現是非常好的消息，相隔6個月B細胞仍對病毒有反應，能釋出抗體。他稱不確定這種保護性持續時間，但可能相當長久，或持維持數年。

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英國倫敦大學學院（University College London）免疫學教授阿克巴爾（Arne Akbar）解釋研究成果，稱免疫系統就像軍隊，威脅消失便暫時退卻，但會繼續待命，準備應對未來的威脅。他稱研究正正顯示，軍隊可快速準備好再次出動。

有關研究成果未經同行評審，亦未在學術期刊發表，惟學者反應正面。倫敦帝國學院（Imperial College London）免疫學者班厄姆（Charles Bangham）稱，按研究結果，若再受感染，很大機會有更快速的免疫反應，不過其保護性仍需進一步驗證。

責任編輯：林建忠