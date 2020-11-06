【汽車股】豐田汽車看好車市復甦　上調全年純利預測1.6倍

▲ 集團把截至明年3月底2021財年純利預測上調至1.3 萬億日元，較早前預測的5000億日圓上調1.6倍。

豐田汽車（Toyota，日：7203）周五公布2021財年上半年 （4月至9月） 業績，期內豐田純利按年跌46.7%至6311億日圓。收入方面，期內收入按年跌25.9%至11.3萬億日圓。雖然上半年表現受疫情重創，但豐田對全個財年財務表現未如之前悲觀，將2021財年純利預測上調1.6倍至1.3 萬億日圓（約975億港元），較市場預期1.25萬億日圓更為樂觀。

豐田股價今日報7,019日圓，升0.5%。

汽車銷量方面，豐田上半年汽車銷量為308萬輛，按年跌33.7%，當中以亞洲市場跌幅最大，按年跌46.1%。

豐田主席豐田章男表示，豐田今季汽車銷量仍然比市場落後4%，但汽車銷量增長速度比市場超出3%。

隨著之前因疫情而停產的工廠陸續恢復運作，豐田章男預料在下個財季，汽車銷量將繼續加快恢復增長。集團把2021整個財年汽車銷售額預測從720萬輛上調至750萬輛。

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編輯﹕賴奕羚