【英國疫情】約翰遜不會延長封城 料維持4星期可控疫

英國的新冠肺炎疫情嚴峻,英格蘭由周四(11月5日)起封城,及實施多項防疫措施。英國首相約翰遜表示雖然封城措施嚴厲,但預料封城4星期就能有效遏制疫情,將於12月初恢復三級制防疫措施。

英格蘭由周四起實施涵蓋20個範疇的措施,包括非必要零售商店關閉、餐飲業只提供外賣服務至晚上10時、實施2人室内限聚令等措施。民眾除了購買必需品或出外工作等理由,都要留在家中。上述措施維持四周至12月2日。

英格蘭封城首日,英國首相約翰遜(Boris Johnson)就表示,他預計封城措施僅維持一個月,暫時無意延長,透露計劃如期於12月2日恢復行三級制防疫措施。

約翰遜指出:

我收到的建議表明,四個星期就足以令這些措施產生真正的影響。

(The advice I've received suggests that four weeks is enough for these measures to make a real impact.)