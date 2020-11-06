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【英國疫情】約翰遜不會延長封城 料維持4星期可控疫

環球社會熱點 16:52 2020/11/06

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約翰遜預料英格蘭封城4星期就能有效遏制新冠肺炎疫情，將於12月初恢復三級制防疫措施。

英國的新冠肺炎疫情嚴峻，英格蘭由周四（11月5日）起封城，及實施多項防疫措施。英國首相約翰遜表示雖然封城措施嚴厲，但預料封城4星期就能有效遏制疫情，將於12月初恢復三級制防疫措施。

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英格蘭由周四起實施涵蓋20個範疇的措施，包括非必要零售商店關閉、餐飲業只提供外賣服務至晚上10時、實施2人室内限聚令等措施。民眾除了購買必需品或出外工作等理由，都要留在家中。上述措施維持四周至12月2日。

英格蘭封城首日，英國首相約翰遜（Boris Johnson）就表示，他預計封城措施僅維持一個月，暫時無意延長，透露計劃如期於12月2日恢復行三級制防疫措施。

約翰遜指出：

我收到的建議表明，四個星期就足以令這些措施產生真正的影響。

（The advice I've received suggests that four weeks is enough for these measures to make a real impact.）

約翰遜表示希望想確保民眾不論身在任何地方，在聖誕節期間都可與家人相聚。他指出如民眾能跟隨一系列的封城措施，他有信心可讓民眾如常過聖誕節，更能夠讓非必要零售商店在聖誕節前重開。

英國的疫情目前仍未有緩和跡象。約翰遜表示醫院目前有超過1.2萬名新冠患者住院，較一個月前的2,602人增逾3.7倍。有1,142名新冠患者更要使用呼吸機，較一個月前的369人增超過兩倍。

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責任編輯：鄭錦玲

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