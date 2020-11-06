【ET講股通】梁耀康︰內需股繼續買　同場加映答股環節（立即觀看）

恒指全日升17點，收報25712點。大市成交1,645億元。

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，隔晚美股表現續勁，後市還看能否突破下降軌，抑或出現三頂回落形態。港股悶市，續企穩牛熊分界綫之上，關鍵阻力看25847點及26500點，且看能否突破。

內需股受捧 安踏候回至90元吸納

小米 （01810） 智能手機出貨逆市增長，市佔率更首次打入全球三甲，股價升3.5%至25.1元，力撑大市。現價可考慮吸納，後市有望突破9月份高位，支持位則看21.8元。

內需概念股受捧，李寧 （02331） 收購英國百年鞋履品牌Clarks，股價升4.3%至45.05元。李寧股價一直沿上升通道向上，有意入市者，宜待回吐吸納。安踏 （02020） 升4.5%至101.1元，有意入市者，宜待回調至90元水平吸納。體育用品股長綫前景仍俏。

山東黃金突破降軌 後市還看金價

東風集團 （00489） 大升26.7%至7.6元，市場炒作該股將以高價回歸A股市場，有利拉動H股估值。惟炒作AH折讓，只宜採短綫態度，長綫未必有效。

美滙指數續弱，金價突破1,900美元，帶動金礦股造好，山東黃金 （01787） 升8.3%至20.9元，明顯突破下降軌。若看好金價後市，金礦股短期具值博率；相反，若預期金價無法突破2,000美元，則金礦股亦勢無表現，未宜追入。

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